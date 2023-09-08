Во Владивостоке детям-сиротам вручили ключи еще от трех квартир

Ключи вручили 7 сентября. Фото: Администрация Владивостока

Ключи от еще трех квартир в этом году в торжественной обстановке передал ребятам из категории дети-сироты мэр Владивостока Константин Шестаков, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию краевой столциы.

Переданные квартиры расположены в районах города с развитой инфраструктурой, внутри проведен ремонт, обустроена необходимая сантехника. Речь идет о недвижимости в домах на улицах Калинина, Адмирала Кузнецова, Адмирала Угрюмова. По нормативам, площадь каждой квартиры должна составлять не менее 30 квадратных метров.

Фото: Администрация Владивостока

«Я уже посмотрела свою новую квартиру. Она мне очень понравилась. В ней много солнца, есть красивый балкон. В квартире сделан хороший ремонт. Есть новые обои, люстры, натяжные потолки. Планируем ее обустраивать и дальше», – поделилась одна из представительниц льготной категории Ксения Галкина.

Совместно с мэром ребят поздравил председатель гордумы Андрей Брик. Как отметил Константин Шестаков, администрация продолжит помогать молодежи в реализации любых инициатив, будет создавать условия для комфортного развития и построения семьи.

Эту работу мэрия ведет с 2019 года, с тех пор, как соответствующие полномочия были переданы муниципалитету. Всего в этом году планируют сдать еще 13 квартир. Продолжается строительство еще четырех жилых домов на Русской, 57, чтобы обеспечить жильем еще 122 детей, оставшихся без попечения родителей. Напомним, как правило, квартиры передаются по договору социального найма, а через пять дет становятся собственностью.

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