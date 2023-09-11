Качает не воду, а гигабайты: неожиданные места для установки базовых станций билайна

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Мобильная связь необходима всегда и везде, а для этого где-то неподалеку от абонента должна быть базовая станция. Однако земля, на которой необходимо разместить оборудование, принадлежит разным собственникам. Например, при строительстве жилых районов часто не учитывают необходимость построить вышку связи для покрытия сетью новых домов. Найти подходящее место, договориться с собственником земли, установить и настроить базовую станцию - задача оператора сотовой связи. Возможности для размещения оборудования могут быть разными, при этом качество покрытия должно оставаться одинаково высоким. Поэтому технические специалисты билайна придумывают нестандартные решения и используют для установки базовых станций необычные объекты.

ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ, СТАВШАЯ ДОМОМ ДЛЯ ТОМИЧА И БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

В старинной водонапорной башне, известной в Томске как башня Лунева, находится базовая станция, обеспечивающая голосовой связью и мобильным интернетом расположенные рядом дома, стадион «Политехник» и прогулочную зону на набережной Томи. Башня высотой около 24 метров была оптимальным местом размещения базовой станции, однако для монтажа оборудования потребовался особый подход: чтобы сохранить исторический облик здания, технические специалисты билайна разместили панельные антенны под деревянной облицовкой фасада. Благодаря этому решению башня радует горожан не только видом, но и качественной связью.

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ ДЛЯ КРАСОТЫ И ДЛЯ 4G

Эйфелевой башней может похвастаться не только Париж: в Новосибирске тоже есть такая достопримечательность. И теперь она не просто для красоты, но и для пользы. Специалисты билайна договорились с собственником конструкции и разместили антенны базовой станции на самом верху башни. Саму базовую станцию расположили рядом с достопримечательностью. Таким образом получилось охватить всю территорию соседнего рынка и дать продавцам и многочисленным покупателям возможность быстро отправлять сообщения через LTE (ЛТЕ), звонить по телефону и пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости.

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

ПОЖАРНАЯ ВЫШКА ДЛЯ ИНТЕРНЕТА И СВЯЗИ С РОДНЫМИ

Мобильный интернет ловит даже в глухом лесу в Республике Марий Эл. Там находится поселок Черное Озеро, где живут меньше 200 человек. Для того чтобы сеть покрыла как можно большую территорию, базовую станцию необходимо было расположить над лесом, так как деревья создают помехи для радиоволн. Единственным подходящим объектом в окрестностях оказалась пожарная смотровая вышка. Ставить рядом еще и вышку связи было нельзя, и билайн установил оборудование на пожарной вышке так, что оно не мешает огнеборцам осматривать окрестные леса.

ТОРГОВЫЙ ОБРАЗЕЦ, РАБОТАЮЩИЙ НА ДВЕ СТАВКИ

В Нижегородской области новая вышка потребовалась, чтобы обеспечить связью клиентов, проезжающих по крупным автодорогам, а также предприятия по соседству. Строительство нового столба собственник земли не согласовал, поэтому использовали выставочной образец опоры, которую установил изготовитель металлических конструкций для продажи своих изделий. Так образец продукции стал завершенным, ведь теперь он показывает не только саму опору, но и пример ее использования в реальной жизни.

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Для обеспечения широкого покрытия и качественной связи особый подход нужен к каждой базовой станции оператора. Часто для обеспечения устойчивого сигнала от технических специалистов требуются не только отличное знание функционала и специализации, но еще и изобретательность и умение найти решение в нестандартной ситуации. Благодаря этому абоненты билайна могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом даже в труднодоступных и отдаленных местах.

О других нестандартных размещениях базовых станций билайн можно прочитать в этом материале.

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