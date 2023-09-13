Новые мосты и рейсы в Китай: о чем говорил губернатор Приморья с китайской делегацией на ВЭФ

Сотрудничество с Китаем выросло в сферах логистики и автопрома. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье со странами Азии работают более 90% экспортеров. Смена экономического фарватера в текущих условиях очевидна – как и расширение сфер взаимодействия. И наиболее тесно Приморье сотрудничает с Китаем. Накануне, 12 сентября, «большую» встречу с первыми лицами высокой китайской делегации провели в рамках Восточного экономического форума. На полях ВЭФ члена Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина поприветствовал Олег Кожемяко, глава Приморья.

Что сулит сотрудничество сторон – в материале «КП».

В цифрах

Китай остается одним из главных партнеров региона, что и подчеркнул Олег Николаевич во время обсуждений. Напомним, что товарооборот Приморья с Поднебесной вырос на 46%, достигнув в 2022 году отметки в 7,5 миллиарда долларов. Китайские инвесторы реализуют на территории нашего края около 40 инвестиционных проектов, а также партнеры заинтересованы в концессионных соглашениях и подрядах. Сам Чжан Гоцин выразил уверенность, что сумма инвестсоглашений в ближайшее время превысит 10 миллиардов рублей.

В направлениях

Проекты, реализуемые с китайской стороной, касаются разных сторон жизни приморцев. В качестве одного из основных направлений взаимодействия с китайскими провинциями Олег Кожемяко обозначил сферу логистики и предложил компаниям Поднебесной принять участие в строительстве дорог к портам. Как заявил глава региона, предприятия КНР приглашены создавать совместные высокотехнологические производства, а власти края, в свою очередь, окажут необходимое содействие и предоставят условия.

«Видим, как динамично развивается сотрудничество между нашими странами, и сейчас имеются все предпосылки для его дальнейшего роста. Это дает возможность для процветания Приморского края и провинций Китая, и мы готовы приложить к этому все усилия», – заявил глава края.

Олег Кожемяко. Из архива Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще одной вехой в дальнейшем сотрудничестве Приморья и Китая назвали заключение соглашения об информации о сбросе воды в приграничных районах. Это, уточнил Олег Николаевич, позволит своевременно реагировать на возможные ЧС, тем самым уменьшая ущерб от наводнений. В свою очередь, Гоцин выразил готовность Китая к оперативному обмену гидроданными, отметив, что это станет одной из составляющих благотворного сотрудничества. В начале осени 2023 года и край, и ряд китайских городов оказались во власти сильнейших циклонов.

Затронули и тему авиасообщения, губернатор Приморья назвал вопрос одним из приоритетных. Олег Кожемяко предложил соседям запустить рейсы из региона по многочисленным направлениям, а не только в Харбин и Пекин. Это отвечает и запросу туристов из Приморья, и окажет содействие в реализации Курса на Восток, обозначенного президентом РФ Владимиром Путиным.

Слово гостям

Кстати, о транспортной доступности. Китай, как и Приморье, заинтересован в расширении списка маршрутов для обмена грузами и туристами. Представители КНР рассчитывают на строительство мостовых переходов и других трансграничных объектов, особенно на пунктах пропуска.

Среди инициатив китайской стороны также сотрудничество в сфере сельского хозяйства, например, создание агробанка. А в рамках товарооборота по поручению Чжан Гоцина в скором времени будут решены вопросы по маркировке рыбной продукции из Приморья, качество которой – на высоте.

Напомним, как не раз отмечал Олег Кожемяко, курс на Восток, заявленный президентом РФ Владимиром Путиным, это реальность, продиктованная международной обстановкой и закрытием западных границ. Сотрудничество с Китаем и странами АТР может вывести экономику Приморья на новый уровень.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.