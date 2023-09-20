В Примтеплоэнерго прошла XV корпоративная спартакиада, объединившая все филиалы предприятия

Одной из дисциплин спартакиады был волейбол. Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

В Примтеплоэнерго прошла XV корпоративная спартакиада, объединившая участников одиннадцати команд филиалов крупнейшего теплоснабжающего предприятия Приморья.

Соревнования проходили 14-17 сентября на базе отдыха в Хасанском округе с участием 200 самых спортивных сотрудников предприятия из Арсеньевского, Артемовского, Большекаменского, Владивостокского, Дальнегорского, Лесозаводского, Михайловского, Находкинского, Партизанского, Спасского филиалов, а также Дирекции.

Эстафета. Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

Как отметил генеральный директор Примтеплоэнерго Владимир Малюшицкий, впервые в этом году в ходе спартакиады проводилась военно-спортивная эстафета, в которой команды преодолевали полосу препятствий, соревнуясь в стрельбе и бросании гранаты, переправлялись через «болотистую» местность по «кочкам», перемещались ползком с оружием в руках через «опасные» участки, перебирались через «ров» при помощи бревен. Испытания на выносливость, ловкость, внимательность, меткость и скорость все участники эстафеты прошли на достойном уровне. Сильнейшей в военно-спортивной эстафете стала команда Дальнегорского филиала, показавшая наименьшее количество ошибок и рекордное время в прохождении препятствий. Вторыми пришла команда Артемовского филиала, третьими – Михайловского филиала.

Кроме эстафеты участники спартакиады состязались в дартсе, боулинге, настольном теннисе и волейболе. Самыми меткими в соревнованиях по дартсу стали игроки Дирекции, показавшие лучшие результаты в этом виде спорта. На второе место вышли участники команды Спасского филиала, на третье – Находкинского филиала. В боулинге абсолютными победителями стали игроки Лесозаводского филиала, на втором месте - участники Арсеньевского и на третьем - Спасского филиалов. В настольном теннисе в нелегкой борьбе за первое место чемпионами стали теннисисты Дирекции, второе место – у команды Арсеньевского филиала, третье – у теннисистов Партизанского филиала.

Награждение участников. Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

«Самая ожесточенная борьба развернулась на волейбольной площадке - с невероятным накалом страстей и стремлением каждой команды победить. Участники соревнований получили огромное удовольствие от яркой, интенсивной игры. В напряженной борьбе с командой Дирекции победителем стала команда Лесозаводского филиала. На третье место вырвались игроки Дальнегорского филиала» - рассказал Владимир Малюшицкий.

Итоги спартакиады были подведены на торжественном закрытии, где победители соревнований получили заслуженные награды. По сумме достижений во всех видах спорта чемпионами «Летней спартакиады Примтеплоэнерго 2023» стала команда Дирекции, занявшая наибольшее количество призовых мест. На второе место вышла команда-победитель зимней спартакиады 2023 года из Лесозаводского филиала, на третьем месте оказались лидеры предыдущей летней спартакиады из Дальнегорского филиала.

Команда-победитель. Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

Кроме командных достижений в соревнованиях учитывались индивидуальные результаты, по которым были определены победители номинаций. Отличившиеся игроки также получили награды и подарки.

Генеральный директор Примтеплоэнерго Владимир Малюшицкий поздравил участников с превосходными результатами соревнований, высокой спортивной подготовкой, настоящим командным духом: «Во время проведения соревнований все команды показали высочайшие результаты, что говорит о хорошей подготовке команд. Молодцы все! Ваш азарт, дух борьбы, сила воли, стремление победить, активная поддержка команд-соперников создали непередаваемую атмосферу единства, где каждый игрок получил сильнейший заряд позитивной энергии и положительных эмоций. Искренне желаю всем вам дальнейших успехов и новых побед и в спорте, и в труде», – прокомментировал итоги соревнований генеральный директор Примтеплоэнерго Владимир Малюшицкий.

Отличительной особенностью спартакиады Примтеплоэнерго является конкурс патриотической песни, организованный профсоюзом жизнеобеспечения предприятия, который проходил уже в третий раз и стал новой традицией спортивных мероприятий предприятия.

Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

«Одиннадцать команд-участников исполнили музыкальные произведения о любви к Родине, мужестве и отваге русского народа. Все участники удивили творческим и оригинальным подходом к оформлению выступлений. Незабываемо ярким было исполнение песен - с глубоким чувством, искренне, от души. Вечер патриотической песни был посвящен проведению специальной военной операции, в которой принимают участие и наши коллеги. Свыше 250 сотрудников Примтеплоэнерго в настоящее время находятся в зоне СВО», –рассказал генеральный директор предприятия Владимир Малюшицкий.

«Мы обязательно продолжим наши спортивные и творческие традиции на предприятии, через полгода проведем зимнюю спартакиаду, будем активно поддерживать занятия спортом среди сотрудников филиалов, чтобы коллеги продолжали вести активный образ жизни, укрепляли здоровье, в спорте снимали эмоциональное напряжение, получали удовольствие от новых побед», – подытожил Владимир Малюшицкий.

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