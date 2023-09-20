Опросили две тысячи человек, но поймали случайно. Экс-сержант сидит на пожизненном за изнасилование 18 девочек и зверские убийства

Тело девочки нашли недалеко от школы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более восьми лет прошло с тех пор, как Приморье потрясла жуткая новость: недалеко от села Лазо в Дальнереченском районе найдена зверски убитая 10-летняя девочка. Страшно представить, что в тот день пережили родители, которые искали своего ребенка несколько суток, надеясь, что она еще жива, сколько слез пролили. В расследовании опросили более двух тысяч человек, и… почти ничего не нашли. Что скрывалось за мотивом преступника и как правосудие все-таки нашло бывшего сержанта-педофила, оказавшегося серийным насильником?

Вы не видели девочку в красных туфлях?

2015 год. Школьный сезон только начался, в конце сентября, 17-го числа, десятилетняя Елизавета (здесь и далее имена изменены) вышла на учебу. На часах было примерно 12:45 – во вторую смену.

Это был последний раз, когда родители видели ребенка.

После занятий третьеклассница так и не вернулась домой. Когда стемнело, обеспокоенные взрослые забили тревогу и обратились в полицию.

На поиски ребенка выдвинулись полицейские Дальнереченского района, волонтеры и неравнодушные жители. Прошли сутки, еще одни, за ними третьи, надежда потихоньку угасала, но девочку в красных туфлях и с черным портфелем с розовыми вставками не переставали искать. 20 сентября работа прекратилась – ко всеобщему удивлению, тело Лизы нашли в километре от школы… Леденящая душу картина: пепел, сожженная, почерневшая от огня трава и обугленное тело третьеклассницы.

Пропавшую девочку искали три дня. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Информация о найденном трупе мгновенно разлетелась по приморским СМИ и социальным сетям. Даже сейчас можно найти старые записи и почитать комментарии. Не удивительно, что большинство высказали свои соболезнования родителям, задаваясь вопросом: «Как можно было поступить так с ребенком». В сети не понимали: почему родители не отвели ребенка в школу сами.

История вызвала настоящий общественный резонанс, приморцы даже создали петицию с требованием найти и наказать преступника:

«Если не остановить этого человека, убийства продолжатся. И так уже слез достаточно и детской боли достаточно. Жестокость с которой происходят насильственные действия с детьми поражает и ужасает».

Преступники всегда возвращаются на место преступления

За время поисков было допрошено более двух тысяч жителей, которые могли быть причастны к убийству девочки. Однако два года кропотливой работы не давали плодов.

Май 2017-го. Рядом с местом преступления следователи увидели машину, владелец которой тут же попал под подозрения – видимо, выдал себя излишней тревожностью. И не зря сотрудники решили его проверить.

Хозяином автомобиля оказался 25-летний бывший сержант вневедомственной охраны Григорий (имя изменено). Во время обысков в телефоне мужчины следователи обнаружили снимки с обнаженными девочками, которым не было 16 лет, а позже были найдены и видео.

Поймать преступника смогли только спустя два года.

По началу подозреваемый опровергал свою причастность к преступлению, но следователи «разложили» перед ним улики. Григорий признался в убийстве Лизы. Также он заявил, что перед тем, как лишить бедняжку жизни, он ее изнасиловал. И сам же добавил, что неоднократно вступал в половую связь с несовершеннолетними.

Позже следствие выяснит, что за год, в период с лета 2015 по весну 2016 года, он надругался над 18 школьницами.

Приморца задержали и направили в СИЗО, после чего расследование продолжилось.

Первое и единственное убийство

Что же все-таки произошло с Лизой в тот роковой день? Как она попала в руки преступника?

Григорий и Елизавета пересеклись на улице Калинина. Мужчина увидел одинокую девочку с рюкзаком и обратился к ней, попросив показать, где находится школа. Наивная ученица согласилась помочь и без вопросов села в салон автомобиля. Но ехать в учебное учреждение мужчина не планировал.

Преступник отвез школьницу на пустырь, чтобы та не убежала, заблокировал двери машины. После этого он ее избил и изнасиловал. Опасаясь разоблачения, он решил пойти еще дальше: сначала мужчина задушил школьницу, а затем сжег тело.

В этой истории осталось лишь два вопроса. Во-первых, Лиза была первой и единственной убитой его руками девочкой. Почему именно в этот день он испугался, что его поймают и решил избавить от ребенка, остается загадкой. Во-вторых, почему тело было оставлено всего лишь в километре от школы?

Суд постановил

Статей уголовного кодекса в «послужном» списке сержанта вневедомственной охраны не счесть: пункт «а» часть 3 статья 131 УК РФ, пункт «б» часть 4 статья. 131 УК РФ (изнасилование), пункт «а» часть 3 статья 132 УК РФ, пункт «б» часть 4 статья 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), часть 5 статья 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), часть 1 статья 135 УК РФ (развратные действия), пункты «в,к» часть 2 статья 105 УК РФ (убийство). Судья приговорил насильника к пожизненному лишению свободы.

Стоит отметить, что в двух эпизодах обвиняются его сообщники. Одного мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы. А еще одной «напарнице» (да-да, в сообщниках педофила числится женщина) дали 3,5 года. Следствие до сих пор не раскрыло детали ее участия в преступлениях.

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