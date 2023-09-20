Природоохранники Камчатки почистят сопки

Акцию проведут во второй раз. Фото: Администрация Петропавловска-Камчатского

Неординарную акцию задумали природоохранники Камчатки. 23 сентября всех желающих приглашают присоединиться к очистке скал на Никольской сопке от многолетних надписей, которые оставляли туристы и жители региона, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Мероприятие проводит небезызвестный Кроноцкий заповедник. Это не первая подобная акция на «Сопке любви», как называют ее жители Камчатки. В прошлом году сотрудники заповедника вместе с горожанами привели в порядок участки скалистого склона. Некоторые надписи были сделаны несколько десятилетий назад! Субботник приурочили к 140-летию становления заповедного дела на Камчатке.

«Наскальную живопись» уберут в рамках очередного фестиваля «Море жизни».

«Символично, что Никольская сопка стала новой площадкой фестиваля. Ежегодно «Море жизни» собирает людей, которые любят свой край и готовы к решению его экологических проблем. Здесь, на месте величайших исторических событий, в окружении прекрасной камчатской природы ярче осознаешь свою ответственность за сохранение этого наследия», – отметила Татьяна Гульбина, замдиректора по экологическому просвещению ФГБУ «Кроноцкий заповедник».

Желающих присоединиться будут ждать на площадке возле Батареи Москутова с 13 до 15 часов. Необходимое снаряжение предоставят организаторы.

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