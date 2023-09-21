Новая льгота может появиться во Владивостоке для семей участников СВО

Окончательное решение примут на следующем заседании думы. Фото: Александр КОЦ

На очередном заседании Думы Владивостока предложили освободить от земельного налога семьи погибших участников специальной военной операции. Дополнительная мера поддержки будет действовать с остальными льготами, доступными родственникам бойцов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Первый замглавы Владивостока Сергей Дмитриенко озвучил инициативу администрации ввести налоговую льготу. Она может быть введена проектом муниципального правового акта. Освобожден от налога, если депутаты одобрят МПА, будут один участок семьи, который не используется в предпринимательской деятельности и находится в собственности.

«Принимая во внимание важность вопроса предоставления со стороны государства и органов местного самоуправления мер поддержки членам семей погибших участников СВО, прошу принять проект решения думы в трех чтениях», – обратился к депутатам с докладом первый вице-мэр.

Решение депутаты примут на следующем очередном заседании.

Напомним, во Владивостоке действует обширный спектр мер поддержки для участников СВО и их семей. Это и бесплатное питание школьников в образовательных учреждениях, а также освобождение от платы за посещение муниципальных детских садов. Муниципальные льготы не конфликтуют с федеральными программами.

Приморский край, уточнили в пресс-службе мэрии, вошел в пятерку лидеров по оказанию мер поддержки бойцам и их родным. Кстати, как писала «КП», в июле приморские депутаты расширили перечень участников СВО, имеющих право на льготы в связи с получением ранения в ходе военной операции.

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