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Владивосток21 сентября 2023 1:20

Сотрудникам бюджетных учреждений во Владивостоке начнут платить больше

Бюджет города хотят увеличить до 28,8 миллиарда рублей
Павел САХАРОВСКИЙ
Проект представил заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

Проект представил заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На очередном заседании профильного комитета думы Владивостока депутаты рассмотрели проект корректировки бюджета. Согласно документу, планируется увеличить сумму доходов, межбюджетных трансфертов, расходов, а также зарплату сотрудникам бюджетных учреждений, рассказали в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время своего выступления первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко отметил, что доходы на 2023 год планируется повысить на 850,84 миллиона рублей, на эту же сумму изменятся расходы бюджета, в том числе за счет увеличения налоговой и неналоговой прибыли на 115,34 миллиона, на 735,5 миллиона возрастет объем безвозмездных поступлений.

«Проектом предусмотрено также увеличение бюджетных ассигнований. Эти деньги будут направлены на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе учителям, воспитателям детсадов», – добавил Сергей Дмитриенко.

Если депутаты одобрят изменения, то бюджет Владивостока составит 28,8 миллиарда рублей. Окончательно решение будет принято на следующих заседаниях.

Напомним, что первый вице-мэр также предложил депутатам ввести дополнительную меру поддержки для семей погибших участников СВО, которая будет действовать с остальными льготами, доступными родственникам бойцов. Приморцев, чьи близкие погибли во время выполнения задач спецоперации, могут освободить от земельного налога.

Депутаты рассмотрят предложение администрации, а решение примут на следующих заседаниях.

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