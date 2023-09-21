Сотрудникам бюджетных учреждений во Владивостоке начнут платить больше

Проект представил заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На очередном заседании профильного комитета думы Владивостока депутаты рассмотрели проект корректировки бюджета. Согласно документу, планируется увеличить сумму доходов, межбюджетных трансфертов, расходов, а также зарплату сотрудникам бюджетных учреждений, рассказали в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Во время своего выступления первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко отметил, что доходы на 2023 год планируется повысить на 850,84 миллиона рублей, на эту же сумму изменятся расходы бюджета, в том числе за счет увеличения налоговой и неналоговой прибыли на 115,34 миллиона, на 735,5 миллиона возрастет объем безвозмездных поступлений.
«Проектом предусмотрено также увеличение бюджетных ассигнований. Эти деньги будут направлены на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе учителям, воспитателям детсадов», – добавил Сергей Дмитриенко.
Если депутаты одобрят изменения, то бюджет Владивостока составит 28,8 миллиарда рублей. Окончательно решение будет принято на следующих заседаниях.
Напомним, что первый вице-мэр также предложил депутатам ввести дополнительную меру поддержки для семей погибших участников СВО, которая будет действовать с остальными льготами, доступными родственникам бойцов. Приморцев, чьи близкие погибли во время выполнения задач спецоперации, могут освободить от земельного налога.
Депутаты рассмотрят предложение администрации, а решение примут на следующих заседаниях.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.