Пухлый леопард, которого когда-то спутали с беременной самкой, вернулся из Китая в Приморье

Нет, это не беременная самка леопарда, хищник просто хорошо покушал. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Леопард Leo 91M, прославившийся своими крупными формами, вернулся из Китая в Россию. И снова на фотоловушки «Земли леопарда» попало его круглое пузо, как-то так сложилось, что хищник «снимается» только на полный желудок. Специалисты рады, что спустя шесть лет, пятнистая кошка вернулась домой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Leo 91M. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Первая регистрация леопарда-толстяка случилась в 2017 году, когда Leo 91M был заснят фотоловушками китайского нацпарка, соседнего с «Землей леопарда». Тогда зарубежные ученые решили, что перед ними беременная самка. Только после сверки индивидуального узора на шкуре стало ясно, что зверь – самец, снятый после плотного обеда.

«Для дальневосточного леопарда такие аппетиты вполне нормальны: взрослый хищник способен за один раз съесть большое количество пищи – до 20% массы своего тела», – рассказали специалисты нацпарка.

Леопард вернулся в Россию спустя 6 лет. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как «Старородящую» 10-летнюю самку леопарда с котенком удалось заснять в Приморье. Специалисты отмечали, что это уникальный случай. Этот факт изменил представления о репродуктивном возрасте сок редкой кошки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спасенный котенок дальневосточного леопарда побил свой охотничий рекорд в Приморье

Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» рассказали о развитии Leo 260M (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.