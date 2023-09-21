В октябре в Приморье приступят к съемкам сериала о путешественнике Владимире Арсеньеве

Задача съемочной группы – определить места для натурных сьемок. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края

В октябре Приморский край окутает атмосфера творчества, ведь все самые прекрасные локации с удивительной флорой и фауной на время превратятся в съемочную площадку. А все потому что стартуют съемки одноименного сериала про великого путешественника, писателя и исследователя Владимира Арсеньева. Съемочная команда пока выбирает места для натурных съемок, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Команда отмечает, что это в первую очередь художественный фильм. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края

К экспедиции подключились операторы, художники, продюсеры и каскадеры, а также режиссер фильма Дмитрий Кисилев и кинооператор Владимир Башта. Со специалистами «Студии Третий Рим» работает ее руководитель – народный артист России Евгений Миронов. Он же сыграет главную роль.

«За основу фильма взяты исторические материалы. Это будет сериал из восьми серий, который охватит самые значимые и известные факты из биографии Арсеньева, начиная с русско-японской войны в 1904 году. Действие последней серии будет происходить в 1930 году. Съемки фильма продлятся больше года», – рассказали в министерстве культуры Приморья.

Задача съемочной группы – определить места для натурных сьемок, а также собрать данные для построения декораций, полностью воссоздающих владивостокские здания и улицы столетней давности. Уже известно, что первыми точками в маршруте экспедиции стали знаменитый китайский квартал Миллионка и мыс Тобизина.

«На мысе Тобизина будем снимать уже через полтора месяца. Это одно из мест, которое хочется сделать знаковым. И я решил в сценарии сделать его «местом силы» Владимира Клавдиевича, куда бы он приходил в самые тяжелые моменты своей жизни и напитаться силой перед длительной экспедицией», – сообщил режиссер.

Кстати, район Миллионки специально воссоздадут в съемочных павильонах в Новой Москве. Нам покажут Владивосток начала прошлого века. А вообще в Приморье главной съемочной площадкой станут заповедные места нетронутой тайги. Экспедиция побывает в отрогах Сихотэ-Алиня и на живописном морском побережье, на реке Милоградовка, острове и в бухте Петрова, в парке Драконов, Кравцовских водопадах, маяке Брюса, бухте Теляковского, островах Карамзина и Шкота.

Перед творческой группой не стоит задача сделать документальное кино про Владимира Арсеньева. Команда отмечает, что это в первую очередь художественный фильм. Добавим, что проект реализуется при поддержке правительства Приморского края и Министерства культуры России.

Съемки начнутся в октябре. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края

Кстати, в скором времени во Владивостоке и других городах Дальнего Востока покажут документальный фильм, раскрывающий тайны морских сражений последних месяцев Второй мировой войны. Дилогию «Тайна мыса Анастасии» три года снимали сахалинские кинематографисты при поддержке фонда президентских грантов и президентского фонда культурных инициатив. Фильм рассказывает о работе историков и поисковиков, изучающих детали сражений, которые шли в акватории дальневосточных морей в последние месяцы Второй мировой войны и о взаимосвязи тех далеких событий с современностью. Первая серия его называется «Звонки дьявола», вторая – «Прошлое, гораздо ближе, чем кажется».

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