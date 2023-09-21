Жители Дальнего Востока смогут разгадать «Тайну мыса Анастасии»

Это фильм о поиске и тайнах Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В скором времени во Владивостоке и других городах Дальнего Востока покажут документальный фильм, раскрывающий тайны морских сражений последних месяцев Второй мировой войны. Дилогию «Тайна мыса Анастасии» три года снимали сахалинские кинематографисты при поддержке Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фильм рассказывает о работе историков и поисковиков, изучающих детали сражений, которые шли в акватории дальневосточных морей в последние месяцы Второй мировой войны и о взаимосвязи тех далеких событий с современностью. Первая серия его называется «Звонки дьявола», вторая – «Прошлое, гораздо ближе, чем кажется».

Исследователи искали затонувшие суда Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Основные действия фильма разворачиваются в мае-июне 1945 года и 2019-2022 годах в акватории северной части Тихого океана, Охотского и Японского морей, пролива Лаперуза, через которые шли основные пути тихоокеанского ленд-лиза из США в Советский Союз.

В центре внимания авторов фильма история последнего рейса крупнейшего советского транспорта «Трансбалт», торпедированного и затонувшего в ночь на 13 июня 1945 года, действия американских подводников в Японском море и поиск затонувшего возле мыса Анастасии японского судна.

В центре внимания авторов - последний рейс "Трансбалта" Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Цепочка открытий ведет исследователей от затонувшего судна к маршрутам военных и транспортных кораблей, самолётов и подводных лодок, начинающихся в разных концах Тихого океана и скрещивающихся в проливе Лаперуза. На пути, как узнала «КП», героев ждут неожиданные открытия и понимание, что события далекого прошлого гораздо ближе к современности, чем казалось. А история тихоокеанского ленд-лиза оказывается связана с личной жизнью режиссера.

«В детстве я обожал смотреть фильмы Жак-Ива Кусто о морских путешествиях, исследованиях подводного мира, с приключениями, поисками затонувших кораблей, знакомствами с новыми странами... Наш фильм, в какой-то мере, подражание исследованиям капитана Кусто. Мы ищем затонувшие корабли в проливе Лаперуза, восстанавливаем удивительные события прошлого, и даже сами влезаем в шкуру моряков конца Второй мировой войны», – рассказал режиссер фильма Александр Зарчиков.

Реконструкция позволяет глубже понять эпоху Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Для достижения наибольшего художественного эффекта авторы использовали сочетание съемок работы шести экспедиций по поиску затонувших кораблей, кадры хроники событий и воспоминаний их очевидцев и участников, художественную историческую реконструкцию, анимацию.

Фильм уже получил прокатное удостоверение Министерства культуры РФ – премьере быть. Помимо Владивостока, она состоится в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Магадане, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и других городах Сахалинской области.

Во всех городах фильм лично представит его режиссер, который проведет встречи со зрителями и ответит на их вопросы. На премьерах представят исторические документы и предметы, непосредственно связанные с событиями, о которых рассказывается в картине.

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