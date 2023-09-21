Запугивали людей несколько лет: дерзкую ОПГ накрыли в Приморье

ОПГ действовали с 2017 года. Фото: принтскрин видео.

В Приморском крае следователи поймали шайку бандитов. Четверо мужчин на протяжении нескольких лет нападали на людей и угрожали им оружием. Таким образом они отбирали деньги, но все же попались под руку правосудия, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Приморья.

По версии следствия, с 2017 года 30-летний фигурант создал банду и руководил ей, он привлек трех своих знакомых, вместе они портили людям жизнь. Нападали на своих жертв, грозясь пристрелить, грабили, устраивали разбои и иные преступления. Оружие, кстати, они приобретали незаконно.

Следователям удалось подтвердить, как минимум, два эпизода нападения банды на работников незаконных игровых заведений во Владивостоке.

«Два участника, в том числе организатор банды, находятся на территории республики Дагестан, остальные в приморской столице. Все они задержаны. Тех, кто находится за пределами Приморья в скором времени отправят во Владивосток. Работа по установлению других эпизодов преступной деятельности банды продолжается», – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о еще одной преступной группировке, которую удалось раскрыть весной этого года. По версии следствия, 39-летний мужчина в сентябре 2016 года создал банду, членами которой стали двое его знакомых. Вместе они совершили три покушения на своего знакомого. В качестве оружия у них были незаконно купленные автомат Калашникова и обрез ружья. Все три попытки убийства не завершились до конца по независящим от преступников обстоятельствам. На протяжении нескольких лет они поджигали чужие авто, магазины и покушались на убийство.

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