«Главное – оставаться спокойным»: камчатские морпехи рассказали о работе на передовой

БМП-3 – это уникальная боевая машина. Фото: проект «Время героев» / ТРК «Звезда».

Камчатские морпехи 40-й отдельной гвардейской бригады продолжают выполнять задачи специальной военной операции. На данный момент они находятся на стыке Запорожского и Южно-Донецкого направлений. В их распоряжении находится различное вооружение, в том числе БМП-3. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

БМП-3 – это уникальная боевая машина, которую можно применять в качестве истребителя танков, плавающего транспорте и огневой поддержки. В ее вооружения входит 100-миллимитровое орудие-пусковая установка, 30-миллимитровая автоматическая пушка и 7,62-миллимитровый пулемет в едином блоке, а также два пулемета в автономных установках в носовой части корпуса. О том, как с помощью этой техники сражаются камчатские военнослужащие, рассказал один из бойцов, оператор-наводчик БМП-3 с позывным «Суета».

«Машина очень маневренная, легкая, в бою показывает себя очень хорошо. Главное – оставаться спокойным хладнокровным. Отстреляли – откатились. Делаем большой круг, чтобы не засекли наше местоположение».

По словам бойцов, машина очень маневренная, легкая. Фото: проект «Время героев» / ТРК «Звезда».

Камчатские морпехи работают не только прямой наводкой, когда цель находится в поле зрения, но и «навесом» из закрытых огневых позиций, что позволяет бить по противнику с более безопасного расстояния.

Напомним, что на Камчатке создали элитный батальон под названием «Камчатка». По мнению губернатора края Владимира Солодова, слово узнаваемо, а также оно символизирует стойкость, целеустремленность, профессионализм и мужество.

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