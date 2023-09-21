Ущерб сельскому хозяйству Приморья из-за паводков превысил 1,6 миллиарда рублей

В крае ввели режим ЧС из-за потопов. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц огласил данные об ущербе фермерам региона. Как сообщает пресс-служба правительства края, сумма, которая понадобится для восстановления хозяйств, техники, складов после нескольких наводнений в августе 2023 года, превышает 1,6 миллиарда рублей.

«Сегодня документы отправлены в Минсельхоз РФ, в течение 20-30 дней им предстоит пройти экспертизу. Мы попросили максимально ускорить этот процесс, чтобы с утвержденной суммой убытков заявиться в правительство РФ для оказания финансовой помощи», – цитирует пресс-служба правительства Приморского края Андрея Бронца.

Как добавил министр, из-за паводков пострадал урожай, оборудование, а также сельскохозяйственные животные и птица. В сумме погибло 40 тысяч гектаров сельхозугодий. А общий ущерб региону превысил 10 миллиардов рублей, как ранее заявляла председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. Ливни не щадили никого. Как рассказывала «КП – Дальний Восток» ранее, общее количество осадков, выпавших за лето, сравнимо с объемом воды в двух озерах Ханка (18,3 тысячи кубических метров). Этот водоем многие местные сравнивают с морем.

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