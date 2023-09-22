Во Владивостоке на площади на Адмирала Фокина поселятся персонажи легенд Миллионки

Арт-объекты создали по заказу мэрии. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке по заказу мэрии художники украшают фасад дома на Адмирала Фокина. На доме под номером 3а появятся картины на тему городских легенд. Работа ведется в рамках проекта создания новых элементов туристической инфраструктуры в центре приморской столицы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За украшения здания взялась команда мастерской монументального искусства «Дом культуры». Как рассказал руководитель творческого объединения Георгий Косенко, для оформления художники выбрали персонажей городских легенд Миллионки из конца XIX – начала ХХ веков. По данным историков, это было непростое и полное неоднозначных событий время.

Для оформления художники выбрали персонажей городских легенд Миллионки из конца XIX – начала ХХ веков. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Сначала элементы арт-объекта подготовили в мастерской, нанесли роспись на специально подготовленные и обработанные листы фанеры. А 21 сентября начался монтаж на фасаде здания.

Арт-объекты появятся на здании Адмирала Фокина, 3а. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В будущем здесь появятся жена штабс-капитана фон Бреннера, проглотившая при обыске последнюю карту островов с обозначенным местом клада, отставной фельдшер Бакушев, поставивший на местной сцене «Гамлета» и драматично забывший монолог главного героя, участники знаменитого неформального общества «Ланцепупов», а также призрак Белой дамы.

Панно можно увидеть с пешеходной части Адмирала Фокина, из окон домов напротив и некоторых обзорных точек на Миллионке. Работу художники завершат в течение ближайших дней.

Панно можно увидеть с пешеходной части Адмирала Фокина Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В администрации города отметили, что субсидию на реализацию этой идеи Владивосток получил по итогам конкурса по проектированию туристского кода городов. Предполагается не только роспись здания, но и реконструкция площади на Адмирала Фокина, 23. Здесь появится общественное пространство для проведения различных мероприятий, в районе гимназии № 1 на улице Уборевича установят небольшую видовую площадку.

Работу художники завершат в течение ближайших дней. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

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