Без переломов не обошлось: массовая драка в Большом Камне попала на видео

Драка произошла возле автосервиса. Фото: принтскрин видео.

Массовая драка в Большом Камне разлетелась по приморским социальным сетям. По словам очевидцев, толпа представителей Средней Азии накинулась на автомобилиста. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились приморцы, произошло все рядом с местным автосервисом. На кадрах роликов видно, как толпа мужчина набросилась с кулаками и повалила на землю одного человека, а позже под удар попал еще один.

В какой-то момент в эту потасовку вмешались женщины, пытаясь оттащить своих кавалеров, но безрезультатно, те продолжали размахивать кулаками и пинать автомобилистов.

По предварительной информации в драке пострадали два приморца: автомобилист и его приятель, которых отправили с переломами в больницу.

О причине конфликта рассказали очевидцы. По их словам, жителям Средней Азии не понравилось, что автомобиль приморцев задел одну их машин.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД по краю, но там эту ситуацию пока не прокомментировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В массовой драке со стрельбой во Владивостоке мужчина получил огнестрельное ранение в голову

Пострадавший находится в реанимации, полиция задержала подозреваемых (подробнее)

Дебоширов-мигрантов, устроивших массовую драку в Артеме, выдворят из России

Нарушители должны заплатить штраф в две тысячи рублей (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.