Мяч, который объединяет: во Владивостоке проведут турнир по волейболу

ТОС «Патрокл – Сочинская» часто проводит мероприятия для детей. Фото: мэрия Владивостока

В эту субботу, 23 сентября, во Владивостоке пройдет первый турнир района Патрокл по волейболу. Место проведения – спортивная площадка на Североморской, 1. Начало – в 12:00.

В матчах поучаствуют 14 любительских команд местных жителей. По словам председателя ТОС «Сочинская – Патрокл» Виталия Гречанюка, это общественное мероприятие – из числа тех, которые помогают людям знакомиться. А значит – создавать соседские сообщества, которые в будущем смогут вместе обустраивать новый жилой район.

Афиша турнира. Фото: мэрия Владивостока

Патрокл, к слову, богат на мероприятия. Здесь часто проходят экологические акции, мини-праздники для детей и взрослых, мастер-классы и познавательные занятия. Люди украшают рисунками подпорные стены, озеленяют пространство и т. д. Благодаря их усилиям в региональных и городских проектах на территории появились арт-объекты, парки и скверы, спортивные площадки, аллеи.

По сути, район – это дружное сообщество, которое с любовью облагораживает свое место жительства. И становится хорошим примером для других территориальных общественных самоуправлений!

Отметим, что турнир могут посетить все желающие поболеть, посмотреть и обсудить опыт совместной деятельности.

Напомним, 65 проектов ТОСов Владивостока получат финансовую поддержку в этом году. Как ранее отмечал начальник управления развития общественных инициатив администрации Сергей Язев, в этом году число заявок от самоуправлений в два раза больше. Это значит, что жители стремятся воплощать свои мечты активнее.

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