«САП надежды»: Занятия на сапбордах помогают приморским детям с ограниченными возможностями поверить в себя

Детям открыли море. Фото: администрация Владивостока

Больше 200 детей с ограниченными возможностями здоровья смогли осуществить свою мечту – выйти в море на сапах. Так, 21 сентября юные жители Владивостока вместе с тренерами покорили акваторию бухты Парис на Русском острове на большом десятиместном сапе, которым управляли сами. Помогла им встать на воду «Спортивная ассоциация САП-Восток», при содействии городской администрации, сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Проект по оздоровлению и реабилитации детей с ментальными нарушениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата придумала и воплощает в жизнь общественный деятель Оксана Крымова, которая сама увлекается заплывами на сапах. Разработанный ей проект «САП-станция для детей с ОВЗ «Парис» победил в конкурсе социальных проектов и получил финансовую поддержку администрации Владивостока.

В команду Оксаны, кроме нее самой, входят четыре волонтера, которые помогают детям на занятиях, и три тренера. Специалисты прошли курсы повышения квалификации по адаптивной физкультуре, чтобы профессионально работать с особенными детьми.

В начале сезона АНО «Спортивная ассоциация САП-Восток» подготовила пляж к занятиям с детьми с ограниченными возможностями. Для спуска к морю изготовили и установили пандус, обустроили дорожки для инвалидных колясок, приобрели дополнительный сапборд для занятий йогой.

За лето в тренировках поучаствовали 220 юных приморцев. Ребят с аутизмом и другими ментальными расстройствами учили держаться на доске и управлять ей. Особенное внимание уделялось детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Занятия помогли ребятам улучшить координацию, получить новые физические навыки, обрести уверенность в своих силах и возможностях. Сейчас многие из них активно участвуют в спортивных соревнованиях.

«За лето я увидела огромный прогресс – дети, имеющие нарушение координации, не умеющие стоять и держать предметы, научились самостоятельно управлять доской и даже стоять на сапе в море. У детей улучшилось физическое здоровье и повысился жизненный тонус», – поделилась мама особенного ребенка Юлия.

Основная часть проекта на этот год завершилась, но в теплые октябрьские дни для детей продолжатся групповые занятия.

«Администрация Владивостока ежегодно поддерживает проекты и общественно значимые программы, реализуемые социально ориентированными некоммерческими организациями города. В этом году поддержано семь социальных проектов и пять общественно значимых программ. В их рамках проведено множество мероприятий в области поддержки и реабилитации инвалидов, ветеранов, патриотического воспитания, защиты животных, развития межнационального сотрудничества. Реализация проектов и программ продолжается, и жители города могут к ним активно присоединяться», – рассказала заместитель начальника управления развития общественных инициатив администрации города Ирина Самусенко.

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