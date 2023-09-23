Фотоловушки запечатлели забавного бурого медведя на территории приморского нацпарка

Ученые просят не обманываться неуклюжим внешним видом медведя. Фото: принтскрин видео.

Приморский национальный парк «Земля леопарда» не устает радовать милыми и забавными кадрами животных, живущих на их территории. На этот раз героем нового видео стал бурый медведь, решивший почесаться об маленькое дерево. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Большой и упитанный бурый медведь нашел себе чесалку. Интересно, почему для этого он не выбрал дерево побольше? Ладно, это его личное дело, когда и обо что ему тереться. А мы можем только за этим наблюдать», – отмети ли специалисты «Земли леопарда».

При этом ученые просят не обманываться неуклюжим внешним видом, ведь бурый медведь – это опасное хищное животное. Иногда он может развивать скорость до 50 километров в час, превосходно плавает и лазает по деревьям.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что камчатский мишка прославился своим танцем на камеру, который движениями очень напоминает тверк, отличительная особенность этого направления – активные движения бедрами.

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