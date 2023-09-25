Ритейлеры Приморья обсуждают развитие торговли на Дальнем Востоке

Форум закончится 26 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале текущей недели, 25-26 сентября, в отеле Lotte во Владивостоке проходит межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Приморье». Крупное мероприятие, собравшее специалистов отрасли розничной торговли, ведущих бизнес-аналитиков страны, представителей регулирующих и контролирующих торговлю органов власти, организовали Минпромторг России, правительство Приморского края и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сегодня торговые сети и отдельные магазины живут в постоянно изменяющихся условиях ведения бизнеса. В стране растет инфляция, ограничен импорт товаров, активно развивается онлайн-торговля. В то же время, появляются новые производители и торговые марки товаров, возникают логистические цепочки и инструменты ведения бизнеса.

Это дает ритейлерам новые возможности, но и требует внедрения новых механизмов и путей работы для удовлетворения растущего спроса потребителей. Особенно это актуально для Дальнего Востока и Приморья, которые становятся ключевыми территориями страны в «развороте на Восток». Неслучайно Форум проводится именно во Владивостоке.

«Приморье – регион с огромным потенциалом для экономического развития и привлечения инвестиций. Привлекательное географическое расположение, развитая инфраструктура и высокий уровень образования создают благоприятные условия для развития бизнеса и укрепления партнерских отношений с представителями власти», – отметил в приветствии участникам Форума заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

В течение двух дней пройдет больше 20 секций, на которых специалисты обсудят актуальные вопросы розничной торговли на Дальнем Востоке. Среди них – состояние и тенденции рынка, особенности покупательского поведения жителей региона, развитие онлайн-торговли и создание собственных торговых марок сетей, подготовку кадров для ритейла, перспективы рынков отдельных товаров – рыбной и сельскохозяйственной продукции, вина, местной продукции, вопросы логистики и маркетинга.

«Уверен, что итоги этих диалогов помогут нам сделать правильные шаги для дальнейшего эффективного развития важнейшего направления региональной и российской экономики, а дискуссии форума станут источником новых идей и предложений для совместной реализации», – сказал министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

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