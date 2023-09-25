Дарья Стегний: Турпоток во Владивосток может превысить допандемийные показатели

Гостеприимный Владивосток. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Владивостоку прочат роль одного из центров Азиатского-Тихоокеанского региона наряду с «азиатскими» тиграми. Это одна из задач, обозначенных в мастер-плане развития города до 2050 года. Муниципалитет задумался о реорганизации управления международными отношениями: многое в отношениях с другими странами трансформировалось. Дарья Стегний, замглавы Владивостока, пролила свет на кадровые изменения и назвала основные направления по работе дальневосточной столицы с зарубежными государствами.

– Дарья Владимировна, почему возникла нужда реорганизовать управление?

– В свете новых задач нам нужно выполнять их более оперативно, эффективно. Ведь международное сотрудничество тесно связано со всеми сферами управления. Оно подразумевает и гуманитарное, и экономическое взаимодействие. Поэтому профильные управления и сотрудники будут принимать в этом непосредственное участие.

Например, один из острых вопросов – нам необходим сильный китаист. Мы ищем замену опытному сотруднику с прекрасным китайским языком, которая выполняла обязанности начальника отдела международных отношений. Сейчас мы говорим о должности главного специалиста, условия обговорим на месте. Найти человека с рабочим китайским языком (для деловых переговоров, официальной переписки, сопровождения мероприятий) оказалось непросто.

– Каждое управление займется своим профилем, будь то экономика или культура, в международном взаимодействии?

– Реорганизация еще ведется. Пока в структуре администрации Владивостока не будет именно управления, но, возможно, позднее будет создан отдел международных отношений. Люди будут распределены по различным управлениям. Трудоустройство каждого сотрудника обсуждаем с коллегами индивидуально.

Дарья Стегний. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

– Международными отношениями будут заниматься несколько отделов?

– Не совсем. Делать это будут специалисты в структурах. Иными словами, вопросы «международки» будут курировать и управление культуры, и управление предпринимательства, и организационное управление. Все будут задействованы. Замыкаться процесс будет на мне, как на заместителе главы по этому направлению, внешним связям. Наши контакты с городами-побратимами тоже будут осуществляться через меня.

– То есть работы меньше не стало?

– Разумеется, нет. Открываются границы [других стран], появляются новые прямые [авиа-] рейсы, увеличивается туристический поток, во Владивостоке выросло иностранное присутствие. Напротив, работы прибавилось.

Гостеприимный Владивосток

– Кстати, об этом. Первые 64 туриста пересекли границу по «безвизу». Готов ли город к большому потоку иностранцев? Что сделано для приема гостей после «пандемийного» перерыва? Помнится, создавалась турполиция…

– Туристическая полиция успешно работает. Направление курирует УМВД. В штате 25 сотрудников личного состава, этого, конечно, недостаточно. Но ведется работа с учебными учреждениями и языковыми центрами. Есть четыре китаиста, один кореевед, несколько сотрудников с английским языком. Чтобы войти в личный состав, надо иметь соответствующие дипломы. Советовала бы рассмотреть возможность присоединиться к личному составу турполиции ребятам, которые находятся в поисках работы.

Продолжая тему, отмечу, с момента объявления безвизового въезда за десять дней было зарегистрировано почти 300 групп, а это восемь тысяч человек (в обоих направлениях). Турпоток вернется к допандемийным показателям и, вероятно, превысит его.

– А что насчет навигации, организации туристических маршрутов? Какая работа ведется?

– Прежде всего, мы приводим город в порядок. В рамках туристического кода реконструируется центр города, там будут и указатели на китайском и английском языках. Уже готовятся экскурсоводы, гиды, школы получают лицензии при поддержке Туристско-информационного центра (ТИЦ).

– Поменялась ли маршрутная карта? Обновился топ-мест, которые привлекают туристов?

– Конечно, мы включаем в путеводители новые места и площадки. Нагорный парк, например. Там проходили джазовые выступления во время Восточного экономического форума, куда водили даже филиппинскую делегацию. По заверениям сотрудников Нагорного, они готовы сотрудничать со своей стороны.

Культурный обмен

– Какие масштабные совместные мероприятия с другими странами нас ждут? Какие уже проведены?

– Самый яркий пример – Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Его грандиозно открыли выступлением кубинского коллектива. Это был фьюжн-спекталь с современным балетом, вокальными партиями. В рамках фестиваля до 7 октября выступят коллективы из КНР, Аргентины, Бразилии. Приедет вьетнамский театр на воде «Тханг Лонг». И джазовый фестиваль никто не отменял, может, только немного изменится состав участников.

– В мае вы говорили, что пройдет китайский фестиваль искусств.

– Да, он планировался на конец июля, пришлось отложить. Сыграла роль логистика. Собирались дети со всего Китая, не все смогли бы поучаствовать. Пока план дорабатывается.

Курс на Восток

– С какими странами Владивосток остается в партнерских отношениях?

– По составу участников мало что изменилось. С Республикой Корея продолжается тесное взаимодействие. Корейцы участвуют в мероприятиях на городских площадках. Проводятся корейские ярмарки с продажей корейской косметики, продуктов питания, сувениров. Выступления с традиционными корейскими барабанами. Корейские коллеги подтвердили участие в празднике Чхусок [семейный праздник сбора урожая и поминовения предков – прим. ред.], который пройдет 30 сентября в новом сквере пос. Трудовое. В конце сентября – начале октября на набережной Спортивной гавани проведут конкурс танца Кей-дэнс.

Помимо этого, наши постоянные партнеры – Китай и Вьетнам. Активно генеральное консульство Индии, способствует развитию культурного обмена. Перед началом Восточного экономического форума совместно с Росконцертом привозили известного на весь мир исполнителя на ситаре и коллектив традиционного индийского танца. На ВЭФ прилетал министр транспорта Индии, чтобы в частности, обсудить морской маршрут Владивосток -Ченнаи.

Появляются новые игроки, такие как Лаос. Обсуждаем и торговое сотрудничество, и туризм и обмены в области образования. А еще выделение земельного участка под строительство санатория в лаосском стиле для отдыха лаосских граждан. Предположительно, это будет на Русском острове. Наши коллеги готовы рассмотреть этот участок. Ждем возобновления прямого рейса Владивосток –Вьентьян в конце октября.

– Кто лидирует в сотрудничестве с Владивостоком?

– Здесь тоже традиционная картина. Китай, Корея, около 10% инвестиций – японских. По информации из инвестиционного агентства.

– А как мы представляем Владивосток в других странах?

– На полях Харбинской ярмарки, например, состоялись дни Приморского края. Было принято решение организовать павильон, привезли наших предпринимателей, творческие коллективы. В Москве проводились дни Приморского края, это разрабатывает ТИЦ. Привлекаем зарубежных партнеров к нашим инфраструктурным проектам, например, к строительству легкого метро. Хороший пример взаимодействия – строительство музейно- театрального комплекса на сопке Орлиное Гнездо при участии крупного китайского застройщика, компании Китайстрой.

С помощью сопутствующей работы – сотрудничества с консульствами и иностранными представительствами во Владивостоке – пытаемся поддержать увеличение турпотока, открытие новых рейсов.

Напомним, мастер-план развития Владивостока был представлен президенту Владимиру Путину на полях ВЭФ в сентябре 2023 года. Стратегическая цель города – играть важную роль в международной торговле и обладать соответствующей для этого инфраструктурой.

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