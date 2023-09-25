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25 сентября 2023 6:32

Дарья Стегний: Турпоток во Владивосток может превысить допандемийные показатели

В центре Владивостока появится навигация на английском и китайском языках
Ростислав САХАЛИНОВ
Гостеприимный Владивосток.

Гостеприимный Владивосток.

Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Владивостоку прочат роль одного из центров Азиатского-Тихоокеанского региона наряду с «азиатскими» тиграми. Это одна из задач, обозначенных в мастер-плане развития города до 2050 года. Муниципалитет задумался о реорганизации управления международными отношениями: многое в отношениях с другими странами трансформировалось. Дарья Стегний, замглавы Владивостока, пролила свет на кадровые изменения и назвала основные направления по работе дальневосточной столицы с зарубежными государствами.

Дарья Владимировна, почему возникла нужда реорганизовать управление?

– В свете новых задач нам нужно выполнять их более оперативно, эффективно. Ведь международное сотрудничество тесно связано со всеми сферами управления. Оно подразумевает и гуманитарное, и экономическое взаимодействие. Поэтому профильные управления и сотрудники будут принимать в этом непосредственное участие.

Например, один из острых вопросов – нам необходим сильный китаист. Мы ищем замену опытному сотруднику с прекрасным китайским языком, которая выполняла обязанности начальника отдела международных отношений. Сейчас мы говорим о должности главного специалиста, условия обговорим на месте. Найти человека с рабочим китайским языком (для деловых переговоров, официальной переписки, сопровождения мероприятий) оказалось непросто.

Каждое управление займется своим профилем, будь то экономика или культура, в международном взаимодействии?

– Реорганизация еще ведется. Пока в структуре администрации Владивостока не будет именно управления, но, возможно, позднее будет создан отдел международных отношений. Люди будут распределены по различным управлениям. Трудоустройство каждого сотрудника обсуждаем с коллегами индивидуально.

Дарья Стегний.

Дарья Стегний.

Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Международными отношениями будут заниматься несколько отделов?

– Не совсем. Делать это будут специалисты в структурах. Иными словами, вопросы «международки» будут курировать и управление культуры, и управление предпринимательства, и организационное управление. Все будут задействованы. Замыкаться процесс будет на мне, как на заместителе главы по этому направлению, внешним связям. Наши контакты с городами-побратимами тоже будут осуществляться через меня.

То есть работы меньше не стало?

– Разумеется, нет. Открываются границы [других стран], появляются новые прямые [авиа-] рейсы, увеличивается туристический поток, во Владивостоке выросло иностранное присутствие. Напротив, работы прибавилось.

Гостеприимный Владивосток

Кстати, об этом. Первые 64 туриста пересекли границу по «безвизу». Готов ли город к большому потоку иностранцев? Что сделано для приема гостей после «пандемийного» перерыва? Помнится, создавалась турполиция…

– Туристическая полиция успешно работает. Направление курирует УМВД. В штате 25 сотрудников личного состава, этого, конечно, недостаточно. Но ведется работа с учебными учреждениями и языковыми центрами. Есть четыре китаиста, один кореевед, несколько сотрудников с английским языком. Чтобы войти в личный состав, надо иметь соответствующие дипломы. Советовала бы рассмотреть возможность присоединиться к личному составу турполиции ребятам, которые находятся в поисках работы.

Продолжая тему, отмечу, с момента объявления безвизового въезда за десять дней было зарегистрировано почти 300 групп, а это восемь тысяч человек (в обоих направлениях). Турпоток вернется к допандемийным показателям и, вероятно, превысит его.

А что насчет навигации, организации туристических маршрутов? Какая работа ведется?

– Прежде всего, мы приводим город в порядок. В рамках туристического кода реконструируется центр города, там будут и указатели на китайском и английском языках. Уже готовятся экскурсоводы, гиды, школы получают лицензии при поддержке Туристско-информационного центра (ТИЦ).

Поменялась ли маршрутная карта? Обновился топ-мест, которые привлекают туристов?

– Конечно, мы включаем в путеводители новые места и площадки. Нагорный парк, например. Там проходили джазовые выступления во время Восточного экономического форума, куда водили даже филиппинскую делегацию. По заверениям сотрудников Нагорного, они готовы сотрудничать со своей стороны.

Культурный обмен

Какие масштабные совместные мероприятия с другими странами нас ждут? Какие уже проведены?

– Самый яркий пример – Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Его грандиозно открыли выступлением кубинского коллектива. Это был фьюжн-спекталь с современным балетом, вокальными партиями. В рамках фестиваля до 7 октября выступят коллективы из КНР, Аргентины, Бразилии. Приедет вьетнамский театр на воде «Тханг Лонг». И джазовый фестиваль никто не отменял, может, только немного изменится состав участников.

В мае вы говорили, что пройдет китайский фестиваль искусств.

– Да, он планировался на конец июля, пришлось отложить. Сыграла роль логистика. Собирались дети со всего Китая, не все смогли бы поучаствовать. Пока план дорабатывается.

Курс на Восток

С какими странами Владивосток остается в партнерских отношениях?

– По составу участников мало что изменилось. С Республикой Корея продолжается тесное взаимодействие. Корейцы участвуют в мероприятиях на городских площадках. Проводятся корейские ярмарки с продажей корейской косметики, продуктов питания, сувениров. Выступления с традиционными корейскими барабанами. Корейские коллеги подтвердили участие в празднике Чхусок [семейный праздник сбора урожая и поминовения предков – прим. ред.], который пройдет 30 сентября в новом сквере пос. Трудовое. В конце сентября – начале октября на набережной Спортивной гавани проведут конкурс танца Кей-дэнс.

Помимо этого, наши постоянные партнеры – Китай и Вьетнам. Активно генеральное консульство Индии, способствует развитию культурного обмена. Перед началом Восточного экономического форума совместно с Росконцертом привозили известного на весь мир исполнителя на ситаре и коллектив традиционного индийского танца. На ВЭФ прилетал министр транспорта Индии, чтобы в частности, обсудить морской маршрут Владивосток -Ченнаи.

Появляются новые игроки, такие как Лаос. Обсуждаем и торговое сотрудничество, и туризм и обмены в области образования. А еще выделение земельного участка под строительство санатория в лаосском стиле для отдыха лаосских граждан. Предположительно, это будет на Русском острове. Наши коллеги готовы рассмотреть этот участок. Ждем возобновления прямого рейса Владивосток –Вьентьян в конце октября.

– Кто лидирует в сотрудничестве с Владивостоком?

– Здесь тоже традиционная картина. Китай, Корея, около 10% инвестиций – японских. По информации из инвестиционного агентства.

А как мы представляем Владивосток в других странах?

– На полях Харбинской ярмарки, например, состоялись дни Приморского края. Было принято решение организовать павильон, привезли наших предпринимателей, творческие коллективы. В Москве проводились дни Приморского края, это разрабатывает ТИЦ. Привлекаем зарубежных партнеров к нашим инфраструктурным проектам, например, к строительству легкого метро. Хороший пример взаимодействия – строительство музейно- театрального комплекса на сопке Орлиное Гнездо при участии крупного китайского застройщика, компании Китайстрой.

С помощью сопутствующей работы – сотрудничества с консульствами и иностранными представительствами во Владивостоке – пытаемся поддержать увеличение турпотока, открытие новых рейсов.

Напомним, мастер-план развития Владивостока был представлен президенту Владимиру Путину на полях ВЭФ в сентябре 2023 года. Стратегическая цель города – играть важную роль в международной торговле и обладать соответствующей для этого инфраструктурой.

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