Странный шорох предотвратил трагедию: девятиклассницу из Уссурийска наградили за спасение ребенка, который едва не сорвался с третьего этажа

Кристина мгновенно позвонила в службу спасения Фото: Олег Кожемяко/@kozhemiakoofficial

В Уссурийске Приморского края обычный двор на Советской улице едва не превратился в место трагедии. 15-летняя Кристина Кухарь, ученица девятого класса, проходила мимо и случайно подняла голову. На козырьке балкона третьего этажа она увидела испуганного четырехлетнего мальчика. Ребенок выбрался на узкую бетонную полосу между этажами, и любое его неловкое движение могло закончиться падением. Девочка не растерялась ни на секунду. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Кристина мгновенно позвонила в службу спасения, четко назвала адрес и до приезда специалистов не уходила, а осталась рядом с малышом. Она спокойно разговаривала с ним: просила крепче держаться, не пытаться слезть самому, задавала простые вопросы, чтобы ребенок не делал резких движений и не пугался.

«Я была во дворе своего дома и услышала какой-то странный звук, скрежет сверху. Подняла голову и увидела, как мальчик 3-4 лет выползает из балкона своей квартиры. Не растерявшись, я сразу подбежала к ребенку, стала вести с ним диалог, позвонила в службу спасения по телефону 112, связалась и вызвала уже спасателей. После чего продолжала диалог с ребенком, отвлекала его, спрашивала, как его зовут, где его родители, что ему нравится», - рассказала Кристина Кухарь.

Тактика сработала идеально - малыш дождался спасателей. Когда приехали полиция, МЧС и скорая, специалисты сняли мальчика и передали матери, которая, как выяснилось, отлучилась буквально на несколько минут - выбросить мусор, забыв закрыть балконную дверь.

«Мне кажется, что в такой ситуации любой человек оказал бы помощь незамедлительно», - делится школьница.

За свой поступок Кристина получила медаль всероссийской инициативы «Горячее сердце». Награду ей вручил губернатор Приморья Олег Кожемяко. В отделе МВД девочку тоже поблагодарили за мужество и неравнодушие. Инициатива «Горячее сердце» уже больше десяти лет отмечает такие истории - за это время наградили более двух тысяч молодых людей из России и других стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.