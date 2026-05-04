В Приморье придумали, как удивить горожан в преддверии 9 Мая. Военнослужащие Восточного военного округа, их семьи и простые автомобилисты Уссурийска собрались вместе и устроили необычный флешмоб на колесах. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Люди выстроили свои машины в форме звезды – главного символа Победы, а внутри нее добавили надпись «9 мая». Это было видно с большой высоты.
«Автомобили участников были украшены флагами России, СССР, родов войск, Приморского края, а также Знаменем Победы», – рассказали в пресс-службе ВВО.
Акция получилась не просто красивой, а очень трогательной. Люди хотели поблагодарить ветеранов и почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений.
Каждый водитель получил заряд эмоций и лишний раз вспомнил, что победа нашим дедам досталась огромной ценой. Организаторы говорят «спасибо» всем, кто принял участие в этой акции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Для тех, кто не хочет сидеть дома: экскурсии и спектакли подготовили для жителей Владивостока 9 мая
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.