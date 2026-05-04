Люди выстроили свои машины в форме звезды Фото: пресс-служба ВВО

В Приморье придумали, как удивить горожан в преддверии 9 Мая. Военнослужащие Восточного военного округа, их семьи и простые автомобилисты Уссурийска собрались вместе и устроили необычный флешмоб на колесах. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Каждый участник получил заряд эмоций Фото: пресс-служба ВВО

Люди выстроили свои машины в форме звезды – главного символа Победы, а внутри нее добавили надпись «9 мая». Это было видно с большой высоты.

«Автомобили участников были украшены флагами России, СССР, родов войск, Приморского края, а также Знаменем Победы», – рассказали в пресс-службе ВВО.

Акция получилась очень трогательной Фото: пресс-служба ВВО

Акция получилась не просто красивой, а очень трогательной. Люди хотели поблагодарить ветеранов и почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений.

Автомобили участников были украшены флагами Фото: пресс-служба ВВО

Каждый водитель получил заряд эмоций и лишний раз вспомнил, что победа нашим дедам досталась огромной ценой. Организаторы говорят «спасибо» всем, кто принял участие в этой акции.

