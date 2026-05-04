Крохотный силуэт виднелся сквозь темные сугробы: трехлетняя девочка выбежала на мороз из-за матери, оставившей ее одну, в Приморье

Суд учел, что мать раскаялась, и назначил ей штраф

В Ханкайском округе осудили 32-летнюю женщину, которая ради веселья бросила двоих малолетних детей в квартире. Все случилось в январе 2026 года в селе Камень-Рыболов. Мать выпивала с подругой, убедилась, что трехлетняя и шестилетняя дочки спят, и в час ночи ушла в гости в соседний подъезд – продолжать застолье. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

При этом одна из девочек была больна, а в комнате находились включенные в розетки приборы, да и дверь никто не закрыл.

«О том, что ребенок ночью вышел на улицу, она узнала, когда к ней пришла ее мать и сообщила, что дочь находится в больнице», – рассказали в суде.

Маленькую девочку во дворе нашел сосед и вызвал полицию. Малышку увезли в больницу с бронхитом.

Суд учел, что мать раскаялась, и назначил ей штраф 25 тысяч рублей по статье «Оставление в опасности». Кроме того, женщину поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, на нее составили административный протокол за плохое воспитание детей. Семью взяли на контроль.

