Во Владивостоке вице-спикер Госдумы Владислав Даванков открыл общественную площадку партии «Новые люди»

Здесь он принял участие в патриотической акции «Правнуки Героев», встретился с губернатором Олегом Кожемяко, посетил Национальный центр «Россия», а затем открыл новое общественное пространство «Новые бирюзовые».

Началась поездка Владислава Даванкова на Дальний Восток с парада «Правнуки Героев», в котором приняли участие полторы тысячи младшеклассников из Приморья, а также их сверстники из Китая и Лаоса. Владислав Даванков отметил, что акция, появившаяся по инициативе жителей, становится всё масштабнее.

Затем вице-спикер Госдумы обсудил инфраструктурные проекты с главой Приморья Олегом Кожемяко и председателем заксобрания края Антоном Волошко.

- Владивосток хорошеет год от года - и это заметно. Мы будем продолжать работу, чтобы у каждого жителя Дальнего Востока появилось больше возможностей, - подвёл итоги встречи Владислав Даванков.

После этого он посетил Национальный центр «Россия» в здании бывшего Приморского океанариума на Спортивной набережной. Скоро филиалы центра появятся в Ханты-Мансийске, Севастополе, Рязани и Красноярске.

Центральным событием рабочего визита вице-спикера Госдумы во Владивосток стало открытие общественной площадки «Новые бирюзовые» в Нагорном парке. Владислав Даванков вместе с руководителями регионального отделения «Новых людей» Владомиром Рассадиным и Дмитрием Комаровым дали начало его работе.

- Здесь будет работать кофейня, коворкинг, кинотеатр, лекторий и большая зелёная территория с потрясающим видом. Тут же будут проходить встречи участников наших проектов. Под одной крышей соберутся представители нашей программы активного долголетия «Жить по-новому», начинающие предприниматели проекта «Я в деле», эксперты фонда помощи зависимым «Второй шанс», добровольцы из движения «Экосфера» и многие другие. Площадка станет открытым пространством для тех, кто хочет присоединиться к нашим проектам и запустить новые, - подчеркнул Владислав Даванков.