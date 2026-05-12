Одна из участниц почувствовала резкое недомогание Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Сахалине группа туристов запросила экстренную помощь у подножия горы Крузенштерн. Одна из участниц почувствовала резкое недомогание и начала терять сознание еще до того, как группа начала восхождение. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Туристы немедленно подали сигнал бедствия и связались со спасателями. К месту происшествия вылетел вертолет со спасателями.

«Спасатели МЧС России вылетели на поиск и спасение», - прокомментировали «КП»-Владивосток» в МЧС Сахалинской области.

Известно, что туристическая группа была зарегистрирована в МЧС, что облегчает их поиск.

В 6 утра по московскому времени с горы эвакуирвоали одну туристку из группы - ту самую, которой стало плохо. Женщину вертолетом доставили в аэропорт Южно-Сахалинска и передали врачам.

Вершина горы Крузенштерна, у которой произошло ЧП, - это высшая точка Тонино-Анивского полуострова в юго-восточной части острова. Ее высота составляет 670 метров. Восхождение на гору занимает примерно пять-шесть часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ссора привела к страшному: стало известно о погибших среди пропавших туристов на Камчатке, спасатели нашли не всех

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.