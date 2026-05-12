В районе подножия горы Крузенштерн у одной из участниц зарегистрированной туристической группы резко ухудшилось самочувствие. Женщина не могла самостоятельно продолжать путь. Группа не стала рисковать и сразу запросила помощь спасателей. К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты МЧС подняли пострадавшую на борт и доставили в аэропорт Южно-Сахалинска. Там женщину уже ждали медики, которые оказали ей необходимую помощь. В спасательной операции участвовали шесть человек.

«К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Специалисты чрезвычайного ведомства подняли женщину на борт и доставили в аэропорт города Южно-Сахалинска, где пострадавшую передали медикам», - рассказал заместитель начальника поисково-спасательного отряда имени Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области Николай Копылов.

Туристка осталась жива и сейчас находится под наблюдением врачей. В МЧС в который раз напомнили о важности регистрации групп перед выходом на маршрут. Если бы путешественники не заявили о себе, поиски могли бы затянуться надолго.

Видео: МЧС Сахалина Эвакуация пострадавшей на Сахалине туристки

