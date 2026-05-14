В предстоящие выходные погоду в Приморском крае будут определять атмосферные фронты. Это принесет в регион настоящие погодные контрасты: от почти летнего зноя до зябких туманов и кратковременных осадков. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Согласно прогнозам синоптиков, 16 и 17 мая характер погоды над регионом будет переменчивым. Главная особенность – огромная разница температур в зависимости от района. Если в континентальной части наступит настоящее лето, то на восточном побережье будет заметно прохладнее. Также местами стоит ждать кратковременных дождей и возможных гроз.

Погода в Приморье 16 мая

Ночью ожидается от +7 до +15 градусов. В восточных районах будет прохладнее: столбики термометров покажут 0…+5 градусов. Днем температурный фон окажется очень контрастным. В континентальных районах воздух раскалится до +24…+31 градуса. На севере и побережье южных районов ожидается +16…+21 градус, а на восточном побережье всего +7…+13 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Погода в Приморье 17 мая

В ночь на воскресенье фронт уйдет, дожди прекратятся, появятся прояснения, но станет немного прохладнее. Днем к Приморью подойдет новый фронт: облаков станет больше, а ближе к вечеру местами вновь начнутся кратковременные дожди. Температура останется высокой: +21…+28 градусов, на побережье +13…+20 градусов.

Погода во Владивостоке 16 мая

Утром в субботу местами ожидаются туман и морось. Температура ночью составит +9…+12 градусов. Днем туман рассеется, установится погода с прояснениями. Воздух прогреется до комфортных +19…+22 градусов.

Погода во Владивостоке 17 мая

Переменная облачность и без существенных осадков. Ночью в дальневосточной столице станет немного теплее, а днем – чуть прохладнее, чем в субботу. В целом в эти выходные, отправляясь на прогулку или по делам, стоит учитывать переменчивый характер весенней погоды и захватить с собой зонт.

