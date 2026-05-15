«Дети просили необычные вкусы»: фабрика «Урса» выпустила линейку мороженого с мармеладом и хрустящими шариками внутри

В преддверии лета фабрика мороженого «Урса» провела презентацию новой - детской - линейки лакомства Bubble Team («Бабл Тим»). Ее гостями стали не только партнеры и журналисты, но и главные эксперты – дети. Они первыми попробовали виноградный пломбир с хрустящими шариками и голубое мороженое со вкусом жевательной резинки. В чем секрет «правильного» детского десерта и при чем здесь космос – в материале «Комсомольской правды» – Владивосток».

Космос – в ДНК каждого ребенка

Фабрика «Урса» превратила дегустацию новых вкусов в настоящее космическое приключение. Линейка Bubble Team – это не просто пломбир, а целая вселенная с героями, энергией «Бабл» и миссией по спасению галактик.

«Когда-то в детстве многие из нас мечтали о космосе, о том, чтобы стать космонавтами, разведывать галактики. Нам хочется, чтобы эта мечта осталась в каждом человеке. Даже взрослый, пробуя наш продукт, чувствует себя косморазведчиком», – поделилась вдохновением по созданию новых вкусов директор фабрики мороженого Татьяна Самойленко.

Идея родилась не на пустом месте. В ДНК каждого россиянина, по словам работников фабрики, – полет Гагарина, гордость за страну и желание тянуться к звездам. А недавний творческий конкурс среди детей Приморья показал: они рисуют космос так, что у профессионалов захватывает дух.

«За 15 дней ребята придумали столько невероятных образов, что мы были поражены. Теперь хотим дать им возможность дорисовать персонажей других планет и даже придумать новые вкусы к следующему сезону», – добавила Татьяна Самойленко.

Секрет хруста – вафля

Пока гости восхищались космической легендой, руководитель производства Ксения Сучкова выдала секрет вкуса новой линейки. Оказывается, хрустящий вафельный стаканчик для Bubble Team рождается не где-то на стороне, а в собственном вафельном цехе фабрики.

«Он всегда поступает на линию свежим – еще теплым, ароматным, с тем самым сливочно-вафельным духом, который сводит с ума с первой секунды. Это залог качества. Каким бы гениальным ни был вкус пломбира – если вафля размякла, магии не случится. У нас такого не бывает», – с гордостью объяснила Ксения Сучкова.

По ее словам, вафельный стакан – полноценный участник вкусового приключения. Он должен не просто выдерживать вес мороженого, а «дружить» с ним: оставаться хрустящим до последнего укуса.

Миссия: найти свой вкус

Главное в детском мороженом по мнению технологов фабрики «Урса» – натуральность и яркость. Никакой химии: небесно-голубой цвет достигается за счет спирулины – полезной водоросли, а нежный фиолетовый оттенок дает дальневосточный виноград.

«Мы постоянно получаем запрос от родителей и детей на по-настоящему качественный продукт. Держим планку натуральных красителей. Это принципиально для нашей команды», – подчеркнула Ксения Сучкова.

Сама линейка представлена двумя яркими позициями:

– Пломбир виноградный. Внутри – цветные рисовые шарики, которые приятно хрустят. Сочетание сливочного вкуса, ягодных нот и аромата дальневосточного винограда создает «космическую» композицию.

– Серия Bubble Gum («Бабл гам»). Ностальгический вкус той самой жевательной резинки, которую обожали в детстве, плюс мармеладные кубики для двойного текстурного «удара».

И все это великолепие - в свежайшем вафельном стакане.

Дети оценили

Пока взрослые говорили о полезных ингредиентах в продуктах и на производстве, юные дегустаторы молча уничтожали запасы мороженого. Корреспонденту «КП» удалось взять интервью у самых честных критиков.

«Я попробовала мороженое с виноградом. Там такие хрустящие шарики! И очень сливочный вкус», – призналась Катя.

«Чувствуется ягода, немного кислинки. Но мне больше всего нравятся малиновые шарики», – рассказал Вова.

Саша добавляет: «Синее мороженое я еще не пробовал, но хочу. Мне сказали, оно как жвачка. А виноградное – огонь».

Один из юных экспертов, Дима, подвел итог так: «Мороженое летнее, будет отлично охлаждать в жару. Виноград, ежевика, голубика – все как будто чувствуется. Обычный пломбир теперь скучный. Там нет шариков, и он не хрустит».

Дети признались: разноцветные «космические» герои на упаковках – Урса и Титан– вызывают желание собрать всю коллекцию и узнать, кто же высадится на следующей планете. Но об этом квесте фабрика расскажет в будущем.

Взрослые оценят тоже

На фабрике напомнили: мороженое давно перестало быть чисто детской историей. В ассортименте – более 60 видов лакомства.

«Но эта линейка – особенная, – объяснила директор фабрики Татьяна Самойленко. – Дети просили более открытые, "взрывные" вкусы. Не просто сиропы и орехи, а разные текстуры: хруст, жевательные элементы, неожиданные сочетания. Чтобы это было маленькое приключение. Мы добавили виноградный вкус как у дальневосточной жевательной резинки – ее дети обожают. И Bubble Gum со знакомым ванильным ароматом».

Новая линейка Bubble Team («Бабл Тим») от фабрики «Урса» уже поступает на полки магазинов Приморья, и скоро отправится в космическую миссию смогут и дети, и их родители.

