Над постановкой студенты работали весь второй семестр под руководством преподавателей Яны Баткаевой и Дарьи Коротковой. Фото: ДВФУ.

Третьекурсница Школы педагогики ДВФУ Элеонора Мироненко никогда не думала, что окажется по ту сторону рампы. Историк по образованию, она вместе с одногруппниками целый семестр писала сценарий, придумывала костюмы и репетировала, чтобы выйти на сцену с постановкой о буллинге, гиперопеке и одиночестве в школе.

Спектакль «Педагогические офорты» был показан в рамках театрального фестиваля Школы педагогики. В этом году на сцену вышли семь студенческих групп – вдвое больше, чем годом ранее.

О том, так ли просто поставить спектакль, не имея никакого отношения к театру, Элеонора рассказала «Комсомольской правде» – Дальний Восток».

Корни традиции студенческих спектаклей в Школе педагогики вуза - в магистратуре. Её основал профессор Михаил Невзоров. Фото: ДВФУ.

– Элеонора, как вообще будущие историки оказались на театральной сцене?

«Еще на втором курсе нас позвали на театральный фестиваль, посмотреть спектакли старших студентов. Это проходило в рамках дисциплины «Основы театральной педагогики». Мы тогда зарядились этой энергией и решили: на третьем курсе тоже выберем этот элективный курс, если он будет. Он появился. И вот, целый семестр работы, и в итоге появились наши «Педагогические офорты».

– Почему именно такой формат – офорты, то есть отдельные сцены?

«Нам нужно было раскрыть экзистенциальные темы через призму школы. Мы взяли страх, заботу, одиночество и смысл жизни, и для каждого придумали свою сценку. Страх – это буллинг в восьмом классе, как раз подростковый возраст. Забота – гиперопека родителей, пятый класс, дети только пришли из началки. Одиночество – десятый, когда попадаешь в новый коллектив. Смысл жизни – девятый, когда стоишь на распутье: колледж или старшая школа. Хотелось не просто показать проблемы, но и с юмором, чтобы люди не уходили в уныние, а посмеялись».

– Со стороны театр может казаться очень простой работой. Так ли это на самом деле?

«Совсем не так. Поставить спектакль может далеко не каждый человек. Это не только творчество, это и огромная организационная работа, много системных моментов. И при этом ты работаешь с командой, где у каждого свое мнение. Если нет умения договариваться, быть гибким, мотивировать людей – ничего не выйдет. Больше всего времени ушло на придумывание основной идеи. А потом сам сценарий. Хочется все вместить, раскрыть каждого героя, создать что-то уникальное, вложить в это частичку себя может далеко не каждый».

– А что оказалось неожиданно трудным?

«Сценарий давался трудно. Моментами хотелось впихнуть невпихиваемое. Хотелось побольше раскрыть, расписать героев. И при этом быть лаконичными. Это достаточно сложно все уместить, учитывая то, что наша постановка ограничена по времени. Плюс хотелось, вот опять же повторюсь, именно раскрыть героев через сценарий. То есть мы старались подбирать человека под роль, чтобы это было проще и в постановке выглядело хорошо. Это было довольно трудно».

– Актеры – одногруппники, историки и обществоведы. Это усложняло работу?

«Меньше, чем можно было ожидать. Педагоги по природе артистичные люди – без этого в классе делать нечего. Мы корректировали друг друга прямо на репетициях: скажи строже, скажи со скукой, вот здесь сделай паузу. Я сама тоже играла две небольшие роли. Сложнее было именно как режиссеру: видеть все целиком, держать общую идею, замечать, когда кто-то теряет нить».

После каждого спектакля зрители и участники разбирали постановку прямо в зале. Фото: ДВФУ.

– Что зритель точно не видит, но без чего спектакля бы не было?

«Командная работа. Чтобы все получилось, люди должны идти к одной цели и понимать, зачем они это делают. Когда все заинтересованы по-настоящему, все делается на одном дыхании. Вот это и есть самое главное».

– После этого опыта что думаешь про профессиональных актеров и режиссеров?

«Огромное уважение. Мы за один семестр сделали один спектакль на полчаса – и то это был титанический труд. А они так живут. Создать что-то, что вызовет у людей настоящие эмоции – это очень сложно. И это точно не может каждый».

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