В ночь на воскресенье над акваторией Японского моря будет смещаться циклон

В прошедшие сутки Приморье держал гребень антициклона со стороны Охотского моря. Осадков не было. Максимальная температура прогрелась до +19…+27 градусов. На побережье было прохладнее - от +10 на востоке до +18 на юге. Ночью столбики термометров упали до +3…+10 градусов, а на востоке в континентальной части местами было 0 градусов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

22 мая и в ночь на субботу влияние антициклона сохранится, но его ядро уйдет к Курилам. Осадков по-прежнему не ждут, воздух прогреется чуть сильнее. В субботу, 23 мая, синоптическая картина начнет меняться. Гребень ослабеет. К региону подойдет атмосферный фронт. Облаков станет больше, но существенных дождей пока не прогнозируют. Максимальная температура в центральных районах поднимется до +21…+26 градусов.

«В ночь на воскресенье, 24 мая, над акваторией Японского моря будет смещаться циклон, который принесет дожди в восточную половину Приморья», - сообщили приморской гидрометслужбе.

Днем в воскресенье дожди ослабеют. Воздух прогреется до +18…+24 градусов, на побережье будет +10…+17 градусов. Во Владивостоке в выходные будет облачно и прохладно. Днем всего +12…+16 градусов. Свежий юго-восточный ветер добавит дискомфорта. Существенных осадков не ожидается, но возможна морось.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

