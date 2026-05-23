Полосатый детский сад под свирепой охраной: большой выводок диких кабанов заметили в Приморье

Необычный окрас помогает детенышам сливаться с землей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

В охранной зоне Уссурийского заповедника заметили удивительную и милую картину из жизни дикой природы. По лесу гулял целый «детский сад» диких поросят – сразу полтора десятка малышей. О том, почему они носят забавный полосатый наряд и кто охраняет их покой, – в материале «КП – Владивосток».

Полосатые малыши вышли на прогулку большой компанией. Кабанчики бегали все вместе, обнюхивали землю, знакомились с окружающим миром и деловито копошились в опавшей листве. Оказалось, что этот шумный лесной выводок насчитывает как минимум 15 особей.

Главная особенность малышей – их яркий внешний вид. Природа подарила детенышам идеальный маскировочный костюм, который нужен им не просто для красоты – он буквально спасает им жизнь.

«Окраска поросят сильно отличается от цвета взрослых кабанов. Это камуфляжный окрас, помогающий кабанчикам сливаться с лесной подстилкой. Из-за него их иногда называют "полосатиками"», – рассказали в дирекции заповедников «Земля леопарда».

Благодаря чередованию темных и светлых полосок вдоль спины и боков, кабанчики действительно легко прячутся. На фоне сухих веток, опавших листьев и игры теней малыши становятся почти невидимками.

Но бегать в таком защитном костюме они будут недолго. Период яркого детства проходит довольно быстро: когда малышам исполнится четыре или пять месяцев, их шерсть начнет меняться. Полоски исчезнут без следа, и животные приобретут обычный темный цвет, как и их родители.

А пока малыши не подросли, их покой находится под надежной охраной. По словам специалистов, самки диких кабанов – очень заботливые матери. Взрослая свинья ни на секунду не теряет бдительности и внимательно следит за всем, что происходит вокруг. Она всегда держит молодняк в поле зрения. И если этому полосатому «детскому саду» будет угрожать хоть малейшая опасность, мать без раздумий бросится в атаку. Защищая детенышей, она даст отпор любому обидчику.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

