Тяжелая анемия и перелом бедренных костей: пострадавших в жутких ДТП годовалую малышку и подростка доставили во Владивосток на вертолете

Санитарный вертолет сделал дополнительную посадку ради второго ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В апреле специалистам Территориального центра медицины катастроф и Владивостокской клинической больницы №2 пришлось экстренно спасать детей, чьи жизни едва не оборвались в серьезных автомобильных авариях. За один санитарный рейс «воздушная скорая» эвакуировала во Владивосток сразу двух тяжелых пациентов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ПЕРЕЛОМ ОБЕИХ НОГ У ГОДОВАЛОЙ КРОХИ

Сигнал о помощи поступил 13 апреля. Во владивостокскую больницу обратились врачи из Пожарской районной больницы. У них в стационаре оказалась совсем маленькая пациентка – годовалая девочка, пострадавшая в страшном ДТП.

Травмы у ребенка были пугающими: перелом обеих бедренных костей и тяжелая степень анемии. Специалисты экстренно связались с хирургом тысячекоечной больницы. Врач из столицы Приморья проконсультировал коллег и согласовал первичный план лечения.

Утром 14 апреля медики снова вышли на связь. Состояние девочки наконец-то позволяло перенести перелет во Владивосток. В сторону Лучегорска тут же вылетел вертолет Ми-8. На борту находилась опытная бригада: врач анестезиолог-реаниматолог Рафаэль Девликамов и фельдшер скорой помощи Дмитрий Монченко.

ЗАБРАЛИ ПОДРОСТКА НА ОБРАТНОМ ПУТИ

Девочку перенесли на борт вертолета, но на этом спасательная миссия не закончилась. На обратном пути во Владивосток Ми-8 совершил еще одну посадку – в Спасске-Дальнем.

Там помощи столичных хирургов ждал еще один ребенок, недавно попавший в аварию. 14-летний подросток получил в ДТП тяжелую сочетанную травму. Мальчику срочно требовалось хирургическое лечение, которое могли оказать только во Владивостоке.

«Оба ребенка доставлены в тысячекоечную больницу без ухудшения состояния. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – рассказали в КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Владивостока».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

