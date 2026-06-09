«Белая книга» открывает новые возможности. Фото: Валерия КОТЕНКО

Владивосток в начале лета стал центром эколого-просветительских событий. В городе проходит юбилейный, 20-й международный фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха». Одно из самых трогательных и значимых событий программы – инклюзивный проект «Белая книга», созданный совместно с Приморской краевой библиотекой для слепых.

«Увидеть» природу через прикосновения

Он дает возможность незрячим и слабовидящим людям познакомиться с дикой природой через осязание. На первом этаже выставочной площадки разместили копии избранных фоторабот, выполненные с использованием технологии тактильной печати. Тексты аудиогидов доступны по кьюар-кодам.

Около 50 воспитанников коррекционных школ для слепых и слабовидящих детей из Владивостока и Артема стали участниками мероприятия. Для ребят подготовили особую программу с учетом особенностей восприятия информации. Они побывали на специальных экскурсиях, нацеленных на обучение, развитие и социальную реабилитацию, а также приняли участие в мастер-классе на крытой террасе второго этажа кинотеатра. Эта площадка стала пространством для творческого и познавательного взаимодействия.

Больше чем экспозиция

Алена Клыкова-Соболева, руководитель эколого просветительского направления фестиваля «Золотая Черепаха», зоолог, младший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук, подчеркивает уникальность так называемых тактильных фотографий. По ее словам, они похожи на буквы алфавита Брайля: через прикосновения дети могут ощутить шерсть животных, крылья бабочек и даже движения бегущих зверей.

«Мы сломали эту стену и позволяем детям, которые не могут посмотреть, все равно прикоснуться к дикой природе», – отмечает эксперт.

Она делится и наблюдениями за реакцией юных посетителей – особенно ценно замечать, как меняется отношение детей к окружающему миру, говорит специалист.

«Самое удивительное в нашей работе – видеть, как дети, которые приходят на экскурсии без особого интереса, уходят воодушевленными. После таких встреч дети уделяют больше внимания природе, делятся интересными фактами со своими друзьями», – рассказывает Алена Сергеевна.

Проект «Белая книга» выходит за рамки обычной выставки. Он вносит весомый вклад в формирование экологического сознания: дети начинают лучше понимать и ценить природу. Одновременно инициатива помогает выстраивать инклюзивную среду – обеспечивает равный доступ к культурным и просветительским мероприятиям. В конечном счете такие проекты воспитывают гуманное общество, уверены организаторы, из сегодняшних детей вырастают взрослые, готовые беречь окружающий мир.

Проект помогает познакомиться с лучшими фотографиями дикой природы через осязание. Фото: Валерия КОТЕНКО

Обширная программа

Фестиваль «Золотая Черепаха» проходит при поддержке Президентского фонда природы и ряда крупных партнеров, среди которых департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, правительство Приморского края, администрация Владивостока, министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество и нацпарк «Земля леопарда».

Юбилейное мероприятие радует гостей разными яркими событиями. Вниманию публики представлена выставка из 150 лучших фоторабот финалистов мирового конкурса, в том числе 30 снимков в номинации «Дикая природа Приморского края». Она работает до 30 сентября на двух локациях: в кинотеатре «Океан» и в торгово-развлекательном центре «Черемушки».

Выставки в двух локациях во Владивостоке будут работать до 30 сентября. Фото: Валерия КОТЕНКО

Более 5000 школьников Приморского края вовлечены в программу «Академия юного натуралиста» – они станут «агентами защиты природы», говорят организаторы фестиваля. Кроме того, в рамках события проходят лекции биологов и зоологов, кинопоказы документальных фильмов, эко-квесты и мастер-классы.

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