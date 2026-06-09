Спасатели и волонтеры обследовали восемь квадратных километров территории Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На Камчатке приостановили поисковую операцию в Елизовском районе. 78-летняя женщина бесследно исчезла во время прогулки, и несмотря на колоссальные усилия кинологов, волонтеров и спасателей, найти ее так и не удалось. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

УШЛА ИЗ ДОМА 6 ИЮНЯ

Спасатели временно приостановили поиски пропавшей жительницы Камчатки

В субботу, 6 июня, в окрестностях поселка Нагорного бесследно исчезла местная жительница 1948 года рождения. После полудня она вышла из дома на прогулку и обратно не вернулась.

Жителей просят сообщить любую информацию о местонахождении пропавшей Фото: ПСО «Доброволец»

Родственники до последнего надеялись справиться своими силами. Пока на улице было светло, они самостоятельно обходили окрестности населенного пункта, но как только стемнело, поняли, что время уходит, и обратились за помощью в полицию.

ПРОЧЕСАЛИ ЗАБРОШЕННЫЕ ЗДАНИЯ И ЛЕС

После исчезновения женщины к поискам подключилась объединенная группа специалистов. На местность выехали сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательный отряд регионального управления МЧС, полиция, кинологические расчеты с собаками и волонтеры.

Часть территории спасатели объехали на квадроциклах Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Специалисты проверяли труднопроходимые участки на квадроциклах и другой высокопроходимой технике. За несколько дней участники операции осмотрели сам поселок Нагорный, в том числе расположенные там заброшенные здания. Помимо этого, поисковики обследовали местное кладбище, территорию у ручья Желтый и прилегающий лесной массив. Для осмотра непроходимых зон с воздуха спасатели запускали беспилотный летательный аппарат.

ПОИСКИ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ

Масштабная операция шла несколько дней. 8 июня на поиски вышли 19 человек, которым только за одни сутки удалось прочесать полтора квадратных километра леса. Всего же за время поисков пешие отряды и техника преодолели восемь квадратных километров территории, а еще почти один квадратный километр спасатели осмотрели с помощью дронов.

«К сожалению, поисковая операция результатов не принесла. Дальнейшие поиски будут спланированы по запросу полиции», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сейчас поиски приостановлены, следов пропавшей пенсионерки пока не найдено.

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