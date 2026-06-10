Билайн обеспечил 4G остров Попова в Приморье

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Технические специалисты запустили на территории острова новую базовую станцию, обеспечившую покрытие 4G как в самом поселке Попова, так и на прилежащих бухтах Алексеева, Западная, пролив Старка - оборудование настроили так, чтобы мобильный интернет охватывал как можно больше территории острова.

Благодаря проведенным работам отдыхающие могут сделать красивое фото на память и с места поделиться им с близкими, оплатить онлайн услуги и товары, разнообразить отдых прослушиванием музыки и аудиокниг.

– Остров Попова – одно из интереснейших мест Приморского края. Перед стартом туристического сезона наша команда обеспечила здесь покрытие 4G, чтобы отдыхающие могли с комфортом делиться впечатлениями с близкими: звонить по видеосвязи, выкладывать в соцсети фото, отправлять друзьям видеосообщения в мессенджерах, – комментирует директор Приморского филиала Билайн Андрей Сергиенко.

Вместе с мобильным интернетом 4G клиентам также стали доступны голосовые вызовы в формате VoLTE (Voice over LTE – голос поверх LTE). Технология VoLTE открывает новый уровень качества звонков: соединение устанавливается почти мгновенно. Голос звучит четче, что создает эффект присутствия.

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