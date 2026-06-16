В Уссурийском колледже готовят специалистов для агропромышленного комплекса края

Квалифицированные специалисты помогут в развитии АПК в регионе. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уссурийский агропромышленный колледж успешно готовит квалифицированных специалистов для нужд регионального агросектора. Учебное заведение предлагает студентам не только глубокие теоретические знания, но и ценный практический опыт. Благодаря программе «Профессионалитет», (14+), инициированной президентом Владимиром Путиным, являющейся частью национального проекта «Молодежь и дети», учащиеся осваивают востребованные навыки, играющие ключевую роль в развитии сельского хозяйства Приморского края.

Колледж также организует производственную практику на реальных предприятиях. Фото: primorsky.ru.

Так, студент третьего курса направления «Ветеринария» Иван Белов планирует связать свое будущее с Приморьем. Он подчеркивает значимость производственной практики, которая проходит в колледже и на базе партнерских предприятий, помогая ребятам определиться с карьерными целями еще во время учебы.

«Производственную практику прохожу на станции по борьбе с болезнями животных города Партизанска. Работал в ветклинике, даже был ассистентом при операциях. Провел ветеринарно-санитарную экспертизу вместе с наставником. Также выезжал в хозяйства для вакцинации сельскохозяйственных животных», – поделился Иван Белов.

Егор Свистун из Хорольского муниципального округа, будущий специалист по эксплуатации сельскохозяйственной техники, также третьекурсник, целенаправленно выбрал это учебное заведение из-за акцента на практическое обучение.

Егор активно участвует в профориентационной работе. Фото: primorsky.ru.

«Выбрал специальность потому, что тут был непосредственно «Профессионалитет» и более сжатые сроки по обучению. Здесь упор делается на производственную практику, которую мы проходим на производстве. На втором курсе я проходил практику в «Лотосе», ремонтировали тракторы, грузовики, потом на птицефабрике занимался ремонтом оборудования», – рассказал студент.

Егор также активно занимается профориентацией, рассказывая абитуриентам о перспективах использования беспилотников в сельском хозяйстве. Кстати, это одно из перспективных направлений подготовки в Уссурийском агропромышленном колледже.

По информации краевого правительства, приемная кампания в колледжи края стартует 20 июня. Подать документы можно лично, по почте или через портал Госуслуг. Прием через образовательные сайты в этом году не осуществляется.

Стоит подчеркнуть, что в Приморье функционирует около 70 образовательных организаций среднего профессионального образования, где обучается более 50 тысяч студентов. В колледжах региона работают свыше двух тысяч преподавателей, ведется подготовка по 130 профессиям и специальностям, с применением мер поддержки для развития способностей студентов.

Благодаря внедрению программы «Профессионалитет» в крае наблюдается рост числа абитуриентов, желающих поступить на программы среднего профессионального образования, а также появляются новые образовательные профили. Сотрудничество образовательных учреждений расширилось и теперь включает не только государственные структуры, но и представителей малого, среднего и крупного бизнеса. В рамках данного федерального проекта Приморье демонстрирует лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе по формированию образовательных кластеров. Эта инициатива способствует решению проблемы нехватки квалифицированных кадров и повышению качества среднего профессионального образования за счет применения передовых методик обучения.

Будущие специалисты сельского хозяйства получают не только теоретические знания, но и практический опыт. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Энергоколледж Владивостока задает новый вектор развития кадрового ресурса в крае

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.