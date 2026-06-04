«Психологи – не для сумасшедших, а для обычных людей»: специалист из Владивостока рассказала, почему просить помощи – проявление силы

Психолог из Владивостока Нушофарин Курбонова ведет частную практику более семи лет. Фото: предоставлено героиней публикации

За психологической помощью сегодня в России приходит каждый второй, кто чувствует тревогу или подавленность. По данным опроса ВЦИОМ за 2025 год, почти половина россиян хотя бы раз обращалась к психологу – это вдвое больше, чем пять лет назад. «Комсомольская правда – Владивосток» поговорила со специалистом из Владивостока о том, как понять, что пора обращаться за помощью, заменяют ли друзья терапию и почему депрессию опасно лечить самостоятельно.

Скорее всего хотя бы один ваш знакомый точно находится в терапии. Статистика это подтверждает: в мае 2026 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ежегодно к психологам обращаются 3,5 миллиона россиян, а опрос ВЦИОМ 2025 года показал, что 40 % граждан хотя бы раз в жизни посещали специалиста – вдвое больше, чем пять лет назад.

Психолог постепенно становится для многих привычной статьей расходов, сравнимой с абонементом в спортзал или походами к стоматологу. Но вместе с ростом популярности выросло и количество сомнений: как не ошибиться с выбором, кому довериться и сколько времени это займет?

Обо всем этом «Комсомолке» рассказала Нушофарин (Нушон) Курбонова, преподаватель кафедры психологии и образования Дальневосточного федерального университета, магистр психологии, аналитически ориентированный психолог, наблюдательный член Ассоциации аналитических психологов (ААП). Она ведет частную практику более семи лет, работает с подростками и взрослыми. В интервью она поделилась, чем психолог отличается от психотерапевта и почему обратиться за помощью – проявление силы.

«ЗА ДВА МЕСЯЦА НЕВОЗМОЖНО СТАТЬ ПСИХОЛОГОМ»

– Сейчас людям обращение к психологу не кажется уделом слабых. Скажите, это действительно так?

«Да, стало понятно, что психологи – не для сумасшедших, а для обычных людей, у которых могут возникать трудности».

– При этом сомнений по поводу квалифицированности специалистов становится больше. Зайди в любую социальную сеть – там найдешь сотни людей, которые три месяца назад были бухгалтерами, прошли двухмесячные курсы и стали психологами. Можно ли назвать их специалистами или все-таки необходимо профильное образование?

«Я уверена в том, что за два месяца невозможно стать психологом и выучить всю базу. Даже шесть лет базового образования бывает маловато. Сейчас это следующие ступени: бакалавриат, магистратура, где мы изучаем теорию, а потом не менее двух лет в определенном методе. Например, когнитивно-поведенческая терапия, гештальт, психоанализ. После этого специалист обязан ходить на личную терапию, а также посещать регулярную супервизию».

– Расскажите, в чем разница между психологом, психоаналитиком, психотерапевтом и психиатром?

«Психолог – это человек, который получил базовое образование, то есть университет. У него есть теоретические знания, но нет знаний в методе. Консультировать людей он может только по теории. Например, у мамы есть трехлетний ребенок, у него резко изменилось поведение. Женщина приходит к психологу, и специалист рассказывает, что они столкнулись с кризисом трех лет, какие у этого критерии и что следует делать маме. По современным стандартам заниматься в этом случае терапией ребенка или мамы нельзя, хотя это в России и не регулируется. При этом у нас есть ассоциации, которые стараются за этим следить.

Психотерапевт же не только получает базу, но и образование в методе. В России такая культура не сложилась – у нас либо психолог, либо психиатр.

А психиатр – это врач, который отучился в медицинском вузе более шести лет, закончил ординатуру, получил практику и занимается медикаментозной помощью. Он проводит диагностику. Видит расстройство личности – выписывает лекарства и направляет человека к психологу. Например, если речь о пограничном расстройстве личности, то обязательны лекарственная терапия и терапия социальных групп, где люди учатся взаимодействовать с друг другом, правильно коммуницировать, решать конфликтные ситуации».

ПОРА К ПСИХОЛОГУ

– Как тогда человеку понять, что ему пора обратиться к психологу?

«Если у вас появилась эта мысль, значит, пора».

– Представим: человек чувствует, что ему плохо, но точный запрос для посещения психолога сформулировать не может, поэтому не обращается к специалисту. Получается, это неверный подход?

«Я думаю, что это – страх пойти к психологу. Многие сомневаются или обесценивают работу в этой сфере, потому что боятся показаться уязвимыми. Оказаться перед психологом – как раз такая ситуация. Специалист знает о вас все, а вы о нем – ничего. Это история про доверие, контакты, про отношения. Сейчас многие специалисты говорят о том, что формируется нарциссическая культура. А для нарцисса главное – образ, идеал во всем и никакой уязвимости».

– Хорошо, а как выбрать специалиста?

«Только пробовать. Единственная рекомендация, которую могу дать – посмотреть есть ли базовое образование, а также обучение в методе. Пол и возраст, поверьте, значение не имеют. Я работаю в психоанализе и могу сказать, что люди иногда выбирают людей собственного пола, пытаясь избежать разных ситуаций. Например, говорят, что начинают испытывать симпатию к психотерапевту, поэтому пытаются выбрать специалиста своего пола. На самом деле, речь не об интересе как к партнеру, а к фигуре, которая вызывает доверие. Это может случиться с любым психологом».

– Давайте теперь поговорим о длительности терапии. Обязательно ли эта работа на годы, или может хватить и одного раза?

«За один раз вы вряд ли что-то решите. Если человек пришел и ему после сразу стало лучше, то мы говорим, что он высказал все свои переживания, нашел контейнер, в который отправил эмоции. Ему стало легче, но на самом деле это не изменение и не исцеление. Могу сказать о двух методах. Первый – это когнитивно-поведенческая терапия. Тут можно решить проблему за 20 сессий. Важно, что здесь часто работают не с проблемой, а с симптомом. Может возникнуть следующее: вы научились справляться с тревогой, но проблема не решена, поэтому она может дать о себе знать уже в виде другого симптома.

Психоанализ – не меньше года. Специалисты в этой области даже в шутку говорят, что за 20 сессий только знакомятся с человеком. Завершаем тогда, когда клиент захочет. Мы не имеем права заставлять его остаться.

Единственный, кто должен очень много лет работать в личной терапии, это психолог. В процессе работы у нас могут возникать личные проекции, и важно тоже обращаться к специалистам».

– По вашим наблюдениям с каким запросом чаще всего обращаются к психологу?

«Это мой личный опыт. Он довольно невалидный, потому что это не глубокое исследование. Зачастую приходят с фоновой депрессией, тревогой. Уже в работе выясняется, что есть и другие проблемы».

ДЕПРЕССИЯ ЛИ?

– Вы сказали про депрессию. Есть мнение о том, что люди сейчас «разбрасываются» диагнозами. Как человеку понять, что он именно с депрессией столкнулся, а не с грустью, хандрой или плохим настроением?

«Популярность разных расстройств была всегда. Шесть лет назад я работала в школе с детьми, тогда у них была мода на "биполярку" (биполярное расстройство. – Прим. ред.). Что касается депрессии, то исследования показывают, что ее уровень у населения вырос. После COVID–19 цифра стала практически в два раза выше. Это связано не с тем, что больше людей стало страдать от депрессии. На самом деле улучшилось качество диагностики, общество стало чаще обращаться за помощью».

– Есть какие-то способы выйти из депрессии самостоятельно?

«Я считаю, что это сильная задача. В КПТ (когнитивно-поведенческой терапии. – Прим. ред.) есть упражнения. Их можно найти в открытом доступе – тетрадка по работе с депрессией, тревогой, стыдом или виной.

Давайте разберемся, что такое депрессия симптоматически. Во-первых, то, от чего раньше человек получал удовольствие, больше его не приносит. Еще не хочется вставать с постели, есть, принимать душ, сопровождает ощущение, что все чувства пропали. Это называется алекситимия – человек перестает понимать, что чувствует. Нет ни эмоциональных, ни физических сил о себе заботиться. Да, можно заставлять себя подниматься с кровати. Однако это зачастую приводит к более тяжелым последствиям. Легкая депрессия приводит к тяжелой, которая на самом деле лечится одним способом – больницей. У нас есть специализированные психиатрические учреждения, которые работают с депрессивными эпизодами. Если не ошибаюсь, лечение длится три месяца – человек находится под наблюдением врача, принимает таблетки. Это важно – может быть огромная опасность того, что человек сведет счеты с жизнью. Во время депрессии у человека нет сил. Прописываем антидепрессанты – приходят физические силы, а внутри все еще страдания. Может возникнуть мысль, что силы есть, а счастья – нет. Так что важно находиться в этой ситуации под наблюдением врача из соображений безопасности».

– Люди часто говорят: «Мне не нужен психолог – у меня есть друзья и близкие». Насколько правильно так рассуждать?

«Это нарушение границ друзей, потому что близкие – не терапевты. Очень важно понимать разницу между эмоциональной поддержкой и терапией, когда человек оставляет вас наедине с его переживаниями. Чем отличаются друзья от специалиста? Психотерапевт отучился на свою профессию, он с вами в равных отношениях. Вы ему даете свои переживания, он их контейнирует, выслушивает, поддерживает. Вы за это платите.

Друг может выслушивать один раз, два, три. В какой-то момент психика начнет сдавать. Это может привести к травме свидетеля, эмоциональному выгоранию, тревожным и депрессивным эпизодам, потому что обычный человек не научен выдерживать страдания другого человека».

«ПОПРОСИТЬ О ПОМОЩИ – ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ СИЛЫ»

– И завершающее. Ваш совет людям, которые хотят обратиться к специалисту, но почему-то сомневаются.

«Психологи не раздают советы, а могут только поделиться рекомендацией. Это большая разница, потому что совет – это инструкция что, как и когда сделать. Человек берет на себя ответственность за действия другого человека. Если психолог дает совет, то лучше поменять специалиста».

– Хорошо, тогда рекомендация от вас по этому поводу.

«То, что человек чувствует – это нормально. Это не значит, что вы слабый, никчемный. Попросить о помощи – это проявление силы».

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