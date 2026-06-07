На этих фото вы не увидите подопечных центра – из соображений их безопасности. Фото: Дарья Аббасова

Этот неприметный дом в пригороде Владивостока – последний островок надежды для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В центр «Живая надежда» приходят с детьми на руках, синяками и гематомами под одеждой, без гроша в кармане. Организация с 2012 года помогает почувствовать безопасность жертвам домашнего насилия, начать новую жизнь выпускницам детским домов и просто становится опорой для всех нуждающихся в этом женщин. «Комсомольская правда» – Владивосток» поговорила с социальным педагогом и одним из основателей центра Еленой Понасенковой о доброте, любви и одной большой семье.

ИСТОКИ «ЖИВОЙ НАДЕЖДЫ»

- Расскажите с чего начиналась ваша деятельность?

«Организация официально зарегистрирована в 1999 году, но все закрутилось гораздо раньше. Начинали с помощи беспризорникам, создавали склады с одеждой, сотрудничали с медиками. Позже договаривались со столовыми. Устраивали полевые кухни в разных точках Владивостока. Для этого собирали деньги, чтобы оплачивать обеды. Сначала раздавали еду в металлических мисках, а потом пришла гуманитарная помощь из Новой Зеландии – пластиковая посуда.

Затем стали проводить кружковую работу для детей из семей с низким социальным статусом. Дети приходили, ели, занимались с психологами, делали уроки. Фактически проводили целый день с нами, а ночевали дома.

Сейчас проблема беспризорности и безнадзорности не стоит так остро – это контролирует государство. А мы являемся помощниками в нише, в которой все не так просто, даже при содействии госструктур.

В 2009 году нам помогли купить дом, в котором мы основали центр. Здесь были летние лагеря. Первыми постояльцами были выпускники детских домов. В 2012 году мы приняли новую программу – решили ориентироваться на помощь мамам с детьми и беременным».

- Сколько в России организаций, подобных «Живой надежде»?

«Сложно назвать точное количество. Могу сказать, что, в основном, такие организации функционируют в формате квартир. Например, одна из них есть в Уссурийске. Что касается крупных центров и домов, то они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске».

- Есть похожие в Приморье?

«Да, и мы с ними взаимодействуем – как говорится, прячем там нуждающихся, если это необходимо. Возвращаясь к теме центров, размещенных в квартирах – из них мамочки иногда должны выезжать самостоятельно на консультации к психологам и другим специалистам. Наша уникальность в том, что все находится в одном месте. Вся помощь оказывается непосредственно в центре. Именно в этом разница».

- Каким образом о вас узнают женщины?

-«Абсолютно по-разному. Иногда по советам волонтеров. Некоторые «выпускницы» «Живой надежды» рассказывают о нас. Кто-то попадает к нам по рекомендации государственных органов и служб. Мы намерены заключить договор с полицией края».

- Сколько у вас сейчас подопечных?

«Большое количество подопечных уже выпустилось. Сейчас – 12 женщин, а было – 15. Проживали и многодетные, у кого-то – по трое, а у кого – и по восемь детей».

- Ваши подопечные – исключительно из Приморья?

«Не только, из Улан-Удэ, Якутии, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре. Иногда и мы отправляем девушек в другие города. Думали однажды одну подопечную перевезти в Новосибирск в целях безопасности. Там у организации, аналогичной нашей, есть квартира. Отправляем за свой счет, плюс волонтеры помогают».

- Сколько женщины могут жить у вас?

«Максимум до трех лет. Некоторым хватает несколько дней, чтобы собраться с мыслями, подыскать квартиру, получить консультации психолога и юриста. С так называемыми коррекционными подопечными сложнее – они находятся у нас гораздо дольше».

- Какие специалисты взаимодействуют с вашими постояльцами?

«Психологи и социальные работники. Но нам всем тут приходится быть психологами, потому что женщины поступают глубоко травмированными. В штате всего 14 человек, есть и волонтеры. Но врача у нас нет, мы сотрудничаем с поликлиниками. Например, одна из частных клиник бесплатно принимает наших детей».

Специальный кабинет выделили под работу с психологами. Фото: Дарья Аббасова

КОМУ ПОМОГАЮТ В ЦЕНТРЕ

- Представим, что к вам приехала женщина, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. С чего начнете работу с ней?

«Все зависит от ситуации. Развод, алименты, восстановление документов, потому что часто женщины сбегают без них – помогаем разбираться со всем этим. Если женщина с детьми, то определяем их в школу, поликлинику. Социализируем детей, а маме помогаем с поиском работы».

- Одно из ваших направлений – помощь выпускницам детских домов, верно?

«Да, таких девушек находим через органы опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, полицию, министерство социального развития. Да и детские дома выходят на нас сами».

- А что с жильем у воспитанниц детских домов?

«В таких случаях тоже решаем проблему. У нас есть девочка, которой изначально не был присвоен статус сироты. Соответственно, причитающееся жилье она получить не смогла. Наш юрист участвовала в судебных процессах. Сейчас девочке дали квартиру. Теперь обставляем ее мебелью. На это мы тоже помогли накопить».

- Вы берете под крыло и так называемых «коррекционных женщин»?

«Да. Это могут быть девушки из коррекционных интернатов, профиль которых психические отклонения и даже».

- А женщин с зависимостями принимаете?

«Бывает, да. Таких первым делом мы отправляем на реабилитацию от алкоголизма и наркомании. Там их ждет три месяца закрытого стационара. К сожалению, это не всегда помогает».

- Основное направление работы вашего центра – это помощь жертвам домашнего насилия. Как выстраиваете ее?

«К нам приходит женщина, сразу советуем вытащить SIM-карту, отключить телефон. Не все так делают. Выставляют статусы в социальных сетях, начинают переписываться с подругами, родственниками. Кто-то напрямую говорит, что будет и дальше переписываться с абьюзером.

С жертвами домашнего насилия всегда сложно работать, потому что в большинстве таких семей существует созависимость. Тем более абьюзеры – люди трусливые. Они начинают лезть из шкуры вон, обещают женам золотые горы. Зачастую это люди неплохого достатка. Если алкоголики, то с ними проще – финансово они менее самостоятельны. А те, у кого есть деньги, устраивают настоящие ловушки, уговаривают вернуться.

У нас жила женщина с двумя детьми. Муж занимал высокое положение, хорошо зарабатывал. Она дважды к нам обращалась, но в конце концов вернулась к мужу. После таких возвращений абьюзеры уже делают вывод, что жертвы могут побои зафиксировать. Тогда те начинают бить так, чтобы не оставалось следов. С этой женщиной после ее возвращения к мужу мы списывались, но в один момент она пропала. Оказывается, умерла. В заключении о смерти не написано, что от побоев, но регулярное насилие все равно без последствий не проходит.

У нас сейчас живет женщина, которой ставят врачи варикозное расширение вен. Муж бил по ногам, возникали тромбы. Она идет с ними в больницу. Ей снимают побои? Нет, пишут, что тромбофлебит, и назначают соответствующее лечение».

БЬЕТ – ЗНАЧИТ НЕ ЛЮБИТ

- В России пока не принят закон о профилактике домашнего насилия. Что думаете об этом?

«Конечно, соответствующий закон должен быть принят. Многие общественные организации вносили свои предложения. Мы на всероссийских конференциях делали совместные обращения. Туго у нас с решением проблемы домашнего насилия – глубоко в людях это сидит. Еще с крепостного права. Считается, что мужчина – это голова. Но голова нужна семье для того, чтобы помогать, а не уничтожать».

- Вы рассказали о подопечной, которой вернулась к мужу, а потом снова – в ваш центр. Сколько раз принимаете обратно?

«Три раза максимум. Потому что это может продолжаться бесконечно».

- Часто поступают угрозы от мужей?

«Нет, не часто. Чаще всего они боятся нас. Но было несколько случаев, когда мужчины сюда врывались. Наши опекаемые просто толпой набрасывались на них».

- Пропускаете мужчин сюда, в дом?

«Чаще всего нет. Иногда родственников. Перед посещением визит обязательно надо согласовать: зачем этот человек сюда собирается, какие у него цели? Если речь о подопечной, которая борется с зависимостью, то какая может быть встреча с пьющей подругой?»

- Было такое, что родители девушки хотели забрать ее отсюда?

«Да, недавно случай был. Мужчина специально вызвал мать нашей подопечной из другой страны».

- Женщины, проживающие у вас, ходят на работу?

«Далеко не всегда. Если подопечная преследуемая, то она не выходит из центра из соображений безопасности. И так до тех пор, пока не уйдет угроза. Если все спокойно, дети социализированы, то находим женщине специальность по способностям. Также помогаем накапливать финансы, чтобы в будущем она могла снять жилье.

Мы помогаем и профессию получить. Подопечные могут дистанционно отучиться в иркутском институте. Если с психикой все в порядке, то на помощника воспитателя. Можно также на администратора в поликлинике, помощника медсестры, санитарку, хозяйственника».

Социальный педагог показывают игровую комнату для детей подопечных. Фото: Дарья Аббасова

КТО ОПЛАЧИВАЕТ НУЖДЫ

- Как финансируется центр?

«Этот дом помог приобрести бизнесмен из Новой Зеландии. На него вышли через Рейчел Хьюз (гражданка Новой Зеландии, в 1990-е преподавала английский язык во Владивостоке, а позже собрала вокруг себя людей, которые и создали организацию «Живая надежда» – прим. автора). Он тогда был третьим в Новой Зеландии по размеру капитала. Он выделил финансы на дом с одним условием – если в течение десяти лет мы закроемся, то должны вернуть ему деньги за здание. Это главное приобретение. Сейчас же помогают самые разные люди».

- Субсидии и пожертвования покрывают расходы?

«К сожалению, нет. Дому нужен ремонт. Смотрю на комнаты – все стены испачканы. Социальный уровень многих мам низкий, они не прививают детям элементарные вещи. Малыши рисуют на стенах, портят их, обрывают обои».

«У МЕНЯ УЖЕ СТОЛЬКО ВНУКОВ!»

- Как подопечные относятся друг к другу: считают соседями, друзьями или одной семьей?

«Дружба порой складывается недолговечная. Особенно у выпускниц детских домов зачастую не развита эмпатия. У коррекционных девочек низкое критическое мышление. Поступил не так – враг, сделал хорошее – сразу лучший друг. Кто-то после выхода за порог центра продолжает общаться, другие – нет. Некоторые стыдятся такого эпизода в жизни, поэтому дальше дружбу не продолжают.

Иногда выясняют отношения как подростки. У нас есть и трудотерапия – уборка дома, двора, территории. И женщины начинают выяснять, кто выполнил больше работы. До драки доходит редко, но бывает – мы за такое поведение сразу выгоняем».

- А как дети взаимодействуют между собой?

«Они все как братья и сестры. Между ними тоже бывают разногласия, но потом снова хотят проводить время вместе. В отличие от матерей, они друг для друга – одна семья».

- А к вам относятся женщины как к воспитателю, другу или маме?

«Я для них – мамочка. Я всегда говорю: «У меня уже столько внуков!». На первых этапах (до создания центра «Живая надежда» – прим. автора) я таких девушек селила у себя дома. И у меня там выросло несколько внуков, как их называю».

- У вас есть какая-то личная причина, по которой вы занимаетесь помощью женщинам?

«Мой отец был абьюзером. Он бил своих жен. В 14 лет я подумала о том, что вырасту и буду помогать женщинам. Хотя даже не представляла, как это делать. Так и вышло: сначала беспризорники, а в 2012-м пришла к этой программе».

Ранее «Комсомолка» рассказала о том, как работает центр «Живая надежда»

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