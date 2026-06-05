«Пока мать и восемь детей жили с ним, он всех нещадно бил»: как во Владивостоке помогают женщинам с покалеченными судьбами

Просторная комната для отдыха мам, находящихся в трудной жизненной ситуации. Фото: Дарья Аббасова

Более 20 лет во Владивостоке помогают женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В специализированном центре принимают жертв домашнего насилия, одиноких мам и выпускниц детских домов.

Дом, в котором жизнь кипит, раздаются звонкие детские голоса, а по комнатам разливается солнечный свет. Речь не о квартире семьи с обложки рекламного буклета. Здесь – женщины, жизнь которых раньше зачастую была кошмаром. «Комсомолка» ступила за порог центра, чтобы рассказать о этом месте, в котором живет надежда.

С видом на новый путь

Более 20 лет «Живая надежда» помогает исцелять покалеченные души. Первые попытки организовать подобный центр делали еще в 1990-е. Тогда в основном кормили и обогревали беспризорников.

В 2012 году профиль работы центра сменился – уже почти 15 лет программа нацелена на помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

У истоков организации была и Елена Понасенкова, нынешний руководитель, которая и провела для «Комсомолки» экскурсию по центру. И начала она ее с новостей: накануне визита на территорию прокрался бывший муж одной из подопечных. Прогнать его получилось только при помощи Росгвардии.

Такие случаи – не редкость. Изверги, годами издевающиеся над женами и детьми, зачастую не готовы их отпускать. Они ищут встречи и возможность вернуть женщин обратно, порой «штурмуя» центр. Однако сделать это непросто. За подопечными «Живой надежды» стоят руководство центра, психологи, юристы. Те, кто больше не даст в обиду.

Об этом месте узнают по-разному. С НКО активно сотрудничают органы опеки, комиссия по делам несовершеннолетних, детские дома, полиция и другие инстанции. Кто-то обращается лично, другие – приходят в центр по рекомендации его «выпускниц».

«Живая надежда» – трехэтажный дом. Под окнами - парочка грядок, а у крыльца – детская площадка. Внутри – уют и безопасность, детский смех, с кухни слышится звон тарелок. Скучать некогда, все по расписанию. Подъем, завтраки, занятия с психологом, сонный час, уборка, отбой. Весь быт – совместный. Обедают мамочки и дети вместе, для этого есть большая столовая.

Социальный педагог Елена Понасенкова ведет через кухню на склад, тут крупы, консервы. Из-за двери появляется довольное лицо Марины, подопечной центра:

«Елена Борисовна, обязательно попробуйте мои кексы!»

В одном из помещений – швейный кабинет, в котором женщины учатся азам работы на машинке, создают декоративные элементы для дома, шьют сумки и не только.

За стеной – просторная комната для занятий с психологом и волонтерами, которые проводят для подопечных НКО различные мастер-классы.

Швейный класс для подопечных центра. Фото: Дарья Аббасова

Кто в домике живет?

Четких сроков проживания здесь нет, все зависит от ситуации, в которой оказалась семья. В среднем для успешной реабилитации и реальной подготовки к самостоятельной жизни с чистого листа мамам требуется около полутора лет.

Сейчас в доме проживает 12 женщин. Некоторые из них – мамы, в том числе и многодетные. Кто-то живет в отдельных комнатах, кто-то делит спальню с соседями.

У всех разные истории. К сожалению, чаще всего обидчики остаются безнаказанными.

«В наш центр попала женщина и ее восемь детей. Пока они жили с мужем, он избивал их всех. Но ее супруг попал в тюрьму только лишь после того, как поднял руку на чужого ребенка», – рассказывает Елена.

Помогают здесь и «коррекционным» мамочкам – с интеллектуальными особенностями, сниженным критическим мышлением, говорят сотрудники центра. Некоторым сложно даже читать. К таким подопечным особый подход – их погружают в бытовые «премудрости», учат финансовой грамотности.

«Мы проводим занятия, чтобы они могли элементарно посчитать бюджет. Многие совсем не умеют распоряжаться финансами. Мы пожинаем плоды девяностых и нулевых, когда наркотические средства были легкодоступны. Слабоумие в нынешнем поколении – последствия употребления той молодежью запрещенных веществ. Такие мамы рожают много детей, а полноценно заботиться о них не могут», – объясняет Елена Борисовна.

Елена Понасенкова показывает изделия, созданные руками подопечных. Фото: Дарья Аббасова

Сильное плечо

Руководство и сотрудники «Живой надежды» помогают каждой из женщин по кирпичику выстроить новую жизнь.

«Сбегают от мужа без документов – мы разбираемся со всем этим. Находим работу. Сотрудничаем с иркутским институтом, в котором можно получить образование дистанционно. Если мама с детьми, то определяем в школу, поликлинику, социализируем малышей», – поделилась Елена Борисовна.

Даже профессию здесь помогут получить. Помощник воспитателя или медсестры, санитарка, хозяйственник – этим и не только в будущем могут заниматься подопечные центра.

Иногда здесь случаются конфликты между соседками. Кто-то не доволен своими обязанностями – разгорается скандал. Особо буйные здесь не задерживаются. Если дело доходит до серьезной драки, то двери центра для этой женщины закрываются. По словам Елены, дружить умеют далеко не все постояльцы. Некоторые из них были воспитаны в деструктивной обстановке, и слова «любовь» и «дружба» им чужды.

Это не значит, что женщины тут – исключительно соседи. Евгения живет здесь с двумя детьми с августа 2025 года и признается:

«Девчонки тут классные. Только новенькая появилась, сразу все знакомятся, помогают на первых порах».

Евгения продолжает переписываться и с некоторыми выпускницами.

На прощание заходим в кабинет руководства. Сотрудница сосредоточенно сидит за компьютером - ищет мебель для центра. «Живая надежда» существует на государственные субсидии и добровольные пожертвования. Однако их не хватает. Оплата счетов ЖКХ, питание, покупка мебели и косметический ремонт помещений – каждая из статей расходов внушительная, и здесь рады любой помощи.

Но вот одна из подопечных подходит сзади и крепко обнимает работницу организации. В такой момент становится понятно: тут действительно обитает надежда.

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