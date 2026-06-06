«Благому делу» уже 18 лет. Фото: Дарья Аббасова

Автономная некоммерческая организация «Благое дело» – единственный в Приморье центр, где дети с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями раскрывают таланты через творчество, а их родители перестают чувствовать себя одинокими. За 18 лет скромная студия керамики превратилась в пространство с театром, музеем, аптекарским огородом и даже уличным кинотеатром. Как живет эта удивительная организация – в материале «Комсомольской правды» – Владивосток».

Есть в нашей городской географии особое место, которое уже почти два десятилетия является точкой опоры для сотен семей – организация «Благое дело». Центр работает с «ментальными» детьми.

За этим словом – дети с особенностями психического развития: расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, умственной отсталостью, задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи и другими состояниями. Все это влияет на то, как ребенок познает мир, общается, учится и ведет себя в быту. Но в «Благом деле» диагнозы – не главное. Здесь смотрят на возможности каждого, ищут путь, по которому ребенок сможет идти, развиваясь, и создают среду, где ему комфортно.

У этого проекта нет аналогов в Приморье. В организации объединились дизайнеры, керамисты, театральные мастера, художники – все, кто готов помогать ребятам раскрыть свои способности. Здесь работает уникальная для края система: дети проводят время за творчеством, получают новые навыки, социализируются. Керамика, кулинария, рукоделие, театр – эта лишь малая часть умений, которым учатся воспитанники центра. И все это – на основах волонтерства, благодаря людям, которые верят, что добро не измеряется количеством.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Работа с ментальным детьми для создателя и директора центра Геннадия Антропова во многом личная история – из-за дочери. Теперь под крылом Геннадия Викторовича десятки, а то и сотни детей с самыми разными особенностями и диагнозами.

История организации началась в 2008 году. Геннадий Антропов много лет преподавал в Приморском художественном колледже. Он – профессиональный керамист, специалист по гончарному делу. С ним связалась директор Приморской краевой библиотеки для слепых Елена Кислицына и попросила проводить занятия с незрячими ребятами. Так студия незрячих керамистов «Отражение» стала первым проектом добровольческой организации «Благое дело».

Сегодня это уникальный проект не только для Приморья, но и для всей страны. Работа с детьми-инвалидами проходит не только в здании по проспекту Острякова во Владивостоке. Выездные мероприятия по краю, занятия в Находке, участие в выставках – в Токио и Нью-Йорке.

Одно из самых свежих достижений организации – продвижение фильма «Другой мир», снятого на базе студии инклюзивного кино самого центра. Картина прошла конкурс «Незримое кино», вошла в шорт-лист других конкурсов в разных уголках России и вышла даже за границы нашей страны – о фильме стадо известно и на британском фестивале начинающих кинематографистов.

За 18 лет работы центр мог бы отчитаться тысячами проведенных занятий и сотнями мероприятий. Но добро не измеряется количеством, поэтому здесь говорят о другом – о доверии, которое удалось завоевать, и о сломанных стереотипах. О том, что ментальные особенности – не приговор, а другой путь, который можно пройти вместе.

Изделия на полках центра можно разглядывать бесконечно. Фото: Дарья Аббасова

ДОМ НА ПРОСПЕКТЕ ОСТРЯКОВА

Здание «Благого дела» – настоящий муравейник в хорошем смысле слова, не иначе, со множеством коридоров и помещений. Его населяют труженики-руководители АНО, родители, дети, их керамические творения и даже охранник-пес.

Слева – зал с изделиями воспитанников центра. Керамические тигры, мамонты, всевозможные чашки, тарелки и фигурки, каждая из которых помнит руки детей, создавших их.

Прямо – театральный зал, где ставят спектакли. За стеной – маленький музей, в котором любой желающий может прикоснуться к прошлому. Здесь и ретро-пылесосы, магнитофоны, антикварная фарфоровая посуда.

Территория «Благого дела» – это не просто одно здание, а целое пространство. Вот уличный кинотеатр, где летом показывают фильмы при свете проектора. Рядом – аккуратное костровище с лавочками. А чуть дальше – аптекарский огород, где прошлым летом выросли не только травы, но и огромные тыквы, которыми гордятся все – и дети, и взрослые.

По территории важно ходит пес Шарик. Местная знаменитость, любимец публики. Геннадий Викторович рассказывает, что Шарик – гурман, не каждая сосиска придется псу по вкусу. Покидая здание, дети и родители подходят к Шарику, прощаются с пушистым сторожем и только потом выходят за ворота центра.

«МЫ СЮДА ИДЕМ, ПОТОМУ ЧТО МОЖЕМ ОТДАТЬ СВОИ УМЕНИЕ И ТЕПЛО»

Без дела здесь никто не сидит – систематически проходят занятия, мастер-классы. Их организует не только руководство АНО, но и волонтеры.

Плоды трудов воспитанников организации. Фото: Дарья Аббасова

Студенты Колледжа технологии и сервиса приходят сюда регулярно с мастер-классами. Алла Ивановна Подоба, библиотекарь и социальный педагог колледжа – частый гость центра:

«Приезжаем сюда, чтобы помочь деткам побывать в социуме, потому что они часто дома или на домашнем обучении. А здесь мы видим, какое живое общение организовали руководители этого центра. Молодцы! И коллектив у них дружный.

Та небольшая лепта, которую мы пытаемся внести, – это раскрашивание пряников. Их выпекают наши повара. Парикмахеры от колледжа плетут косички – тоже радость принесли. Тут мы учимся складывать салфетки, сервировать столы – это ведь и уровень будущей хозяйки. Мы ездим сюда регулярно, и детки уже нас знают, и мамочки. Я вижу, что к этим детям со всех сторон идет помощь и внимание. Это важно, чтобы они не чувствовали себя отделенными от общества. И наши студенты учатся видеть, как надо оказывать добро этим людям, как помогать и не отталкивать от себя».

А вот для Герасимовых помощь этого АНО – семейное дело. Алексей Валентинович и Наталья Юрьевна – народные мастера Приморского края. Они нередко помогают воспитанникам осваивать новые навыки. В честь праздника по поводу совершеннолетия организации они проводили мастер-класс по плетению морских узлов. Прямой, беседочный, королевский узел, рифовый двойной и другие – знания, которые помогут в реальной жизни. С такими узлами никакие шнурки не развяжутся.

Семья Герасимовых не первый год помогает АНО «Благое дело». Фото: Дарья Аббасова

Наталья Герасимова с улыбкой рассказывает о том, что обычно чувствует после мероприятий в центре:

«Я хочу сказать, что на душе какой-то подъем. Эти дети искренние, открытые. Заряжаешься настоящим добром. Мы в прошлую субботу вернулись домой после занятия, и у нас весь вечер настроение было приподнятым. Мы были счастливы, что мастер-класс удался, что дети освоили новое дело. Мы сюда идем, потому что можем отдать свое умение, свое тепло».

Участие в жизни «Благого дела» для Герасимовых – личная история. Дочь двоюродной сестры Натальи Юрьевны тоже родилась с ментальными особенностями.

«Сейчас она уже ушла. Им предлагали отдать ребенка и жить спокойно, а они всей семьей посвятили жизнь девочке. Они делали все, чтобы она росла в домашней обстановке, в заботе».

ОПОРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Благое дело» важно не только для детей, но и для их мам и пап. Многие из них дома оказываются закрытыми в четырех стенах, в бесконечных заботах. Центр закрывает базовую потребность в социализации – причем не только у детей, но и у взрослых. Здесь родители встречаются, обмениваются опытом и понимают: они не одни.

В центр попадают не все желающие – и это осознанный подход. Чтобы поддерживать комфортную обстановку, здесь формируют сообщество из открытых, добрых родителей, которые стремятся сделать максимум для своего ребенка и готовы делиться этим теплом с соседями по пространству.

Геннадий Викторович говорит:

«Я смотрю еще и по родителям. Мне не нужны здесь токсичные люди. Я очень долго выстраивал коллектив. Если люди к нам приходят, то принимают правила поведения. Нарушаешь их трижды – и ты уходишь. Я иногда сталкиваюсь с тем, что с ребенком меньше проблем, чем с родителями».

В ПЛАНАХ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ И УЮТНАЯ УЛИЦА

Сейчас «Благое дело» работает над территорией. Закладывают котлован под газово-дровяную печь. На улице планируют создать арт-резиденцию.

Костровище с лавочками на территории «Благого дела». Фото: Дарья Аббасова

Геннадий Антропов о планах на ближайший год рассказывает охотно: «Первым делом – конечно, ремонт. Мы еще запускаем арт-резиденцию. Собираемся делать котлован. Все это – стройка: беседка, печь. Так что сейчас работаем над улицей – надо ее сделать».

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