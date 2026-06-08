«Рассмешил аудиторию и съел всю шоколадку»: выпускники из Приморья раскрыли способы борьбы с переживаниями перед ЕГЭ

Фото: Правительство Приморского края.
В Приморье – горячая экзаменационная пора. В этом году на ЕГЭ зарегистрировалось более девяти тысяч человек. Первые выпускники уже сдали химию, литературу, историю и русский язык. О переживаниях за результаты судьбоносного испытания – в материале «КП» – Владивосток».
Всего в этом году для участия в ЕГЭ зарегистрировались более 9300 человек – сообщает правительство Приморского края. Самыми популярными дисциплинами по выбору в сезоне стали обществознание, информатика, физика и биология. А 4 июня в Приморье основной государственный экзамен по русскому языку сдавали более 8400 выпускников.
Подготовка старшеклассников к итоговому экзамену уже давно вышла за рамки школьных уроков. Последний учебный год выпускники проводят в режиме бесконечных «пробников», занятий с репетиторами, а ЕГЭ проходит под прицелами видеокамер. В пунктах проведения соблюдаются строгие правила: войти можно только через рамки металлоискателей, а в кабинетах ничего не скроется от глаз наблюдателей. Не забываем про строгий запрет на любые личные вещи, кроме паспорта, гелевой ручки, воды и лекарств.
Но есть и плюс: несмотря на постоянную критику ЕГЭ, система дает выпускникам равные стартовые возможности. Одиннадцатиклассник из отдаленного округа Приморья имеет точно такие же шансы поступить в престижный вуз, как и выпускник элитного лицея краевой столицы. Результат зависит только от набранных баллов.
Морально подготовиться к предстоящему экзамену – дело непростое, но важное. Иначе волнение может взять верх над знаниями.
Ярослав Бутенко из Уссурийска уже сдал химию и русский:
«На оба экзамена шел с волнением, потому что химия была самым первым экзаменом, а русский я плохо знаю. Переживания были невероятные, поэтому до начала экзамена я сто раз рассмешил всех людей в аудитории, съел всю шоколадку и рассосал две таблетки одного из препаратов. Думаю, мне помогло общение со знакомыми перед ЕГЭ, потому что я начал писать без единой дурной мысли».
В Уссурийске сдавала ЕГЭ и Алиса: «Я чувствовала облегчение, радость того, что справилась со всеми заданиями. Перед самим экзаменом, естественно, немного переживала, но знала, что со всем справлюсь».
Все справляются со стрессом по-своему: одни собираются с мыслями, кому-то помогает разговор с друзьями, а кто-то не обходится без монетки под пяткой.
Дмитрий Шатилов из Уссурийска сдавал историю 1 июня, а 4 июня – русский язык: «После истории у меня были переживания, потому что казалось, что написал экзамен не очень хорошо. Однако со временем это чувство прошло. На самом экзамене по истории я, конечно, переживал. Справиться с волнением удалось благодаря тому, что примерно на пять минут отложил выполнение заданий, собрался с мыслями и настроился на работу. Это действительно помогло».
Екатерина из Владивостока решила воспользоваться проверенным методом – 5 рублей в туфле:
«Я положила дома монетку в обувь. Потом подумала, что на нее может отреагировать металлоискатель. Решила на всякий случай оставить дома. Без монетки было волнительно, поэтому старалась мысленно настраиваться на хороший результат».
Стресс не отпускает выпускников и после экзамена. Сначала переживания за свои знания, вариант, который попадется в заветном конверте, а после – тревога за результаты.
На том же ЕГЭ по литературе одна ошибка стоит баллов. Неверный ответ в тесте – увеличивается риск не попасть на «бюджет» в университет мечты. Это касается и других предметов.
«После экзаменов все так же есть волнение. Я посмотрел на то, как «расписывается» мое сочинение. Там все совсем не так, как сделал это я», – рассказал Ярослав.
Светлана сдавала ЕГЭ по русскому языке в одной из школ Владивостока. Рассказывает, что по пути домой вспомнила верный ответ на один из вопросов: «В тестовой части я никак не могла вспомнить одно правило. Озарение снизошло, когда возвращалась с друзьями домой».
Результаты первых экзаменов станут известны в середине июня, но расслабляться выпускникам некогда. Следующее испытание у них уже сегодня, 8 июня – одиннадцатиклассники сдают базовую и профильную математику.
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