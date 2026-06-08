«Рассмешил аудиторию и съел всю шоколадку»: выпускники из Приморья раскрыли способы борьбы с переживаниями перед ЕГЭ

Выпускники Приморья открыли сезон сдачи ЕГЭ Фото: Правительство Приморского края.

В Приморье – горячая экзаменационная пора. В этом году на ЕГЭ зарегистрировалось более девяти тысяч человек. Первые выпускники уже сдали химию, литературу, историю и русский язык. О переживаниях за результаты судьбоносного испытания – в материале «КП» – Владивосток».

Всего в этом году для участия в ЕГЭ зарегистрировались более 9300 человек – сообщает правительство Приморского края. Самыми популярными дисциплинами по выбору в сезоне стали обществознание, информатика, физика и биология. А 4 июня в Приморье основной государственный экзамен по русскому языку сдавали более 8400 выпускников.

Подготовка старшеклассников к итоговому экзамену уже давно вышла за рамки школьных уроков. Последний учебный год выпускники проводят в режиме бесконечных «пробников», занятий с репетиторами, а ЕГЭ проходит под прицелами видеокамер. В пунктах проведения соблюдаются строгие правила: войти можно только через рамки металлоискателей, а в кабинетах ничего не скроется от глаз наблюдателей. Не забываем про строгий запрет на любые личные вещи, кроме паспорта, гелевой ручки, воды и лекарств.

Но есть и плюс: несмотря на постоянную критику ЕГЭ, система дает выпускникам равные стартовые возможности. Одиннадцатиклассник из отдаленного округа Приморья имеет точно такие же шансы поступить в престижный вуз, как и выпускник элитного лицея краевой столицы. Результат зависит только от набранных баллов.

«ЗНАЛА, ЧТО СО ВСЕМ СПРАВЛЮСЬ»

Морально подготовиться к предстоящему экзамену – дело непростое, но важное. Иначе волнение может взять верх над знаниями.

Ярослав Бутенко из Уссурийска уже сдал химию и русский:

«На оба экзамена шел с волнением, потому что химия была самым первым экзаменом, а русский я плохо знаю. Переживания были невероятные, поэтому до начала экзамена я сто раз рассмешил всех людей в аудитории, съел всю шоколадку и рассосал две таблетки одного из препаратов. Думаю, мне помогло общение со знакомыми перед ЕГЭ, потому что я начал писать без единой дурной мысли».

В Уссурийске сдавала ЕГЭ и Алиса: «Я чувствовала облегчение, радость того, что справилась со всеми заданиями. Перед самим экзаменом, естественно, немного переживала, но знала, что со всем справлюсь».

СТАРАЯ ДОБРАЯ МОНЕТКА ПОД ПЯТКОЙ

Все справляются со стрессом по-своему: одни собираются с мыслями, кому-то помогает разговор с друзьями, а кто-то не обходится без монетки под пяткой.

Дмитрий Шатилов из Уссурийска сдавал историю 1 июня, а 4 июня – русский язык: «После истории у меня были переживания, потому что казалось, что написал экзамен не очень хорошо. Однако со временем это чувство прошло. На самом экзамене по истории я, конечно, переживал. Справиться с волнением удалось благодаря тому, что примерно на пять минут отложил выполнение заданий, собрался с мыслями и настроился на работу. Это действительно помогло».

Екатерина из Владивостока решила воспользоваться проверенным методом – 5 рублей в туфле:

«Я положила дома монетку в обувь. Потом подумала, что на нее может отреагировать металлоискатель. Решила на всякий случай оставить дома. Без монетки было волнительно, поэтому старалась мысленно настраиваться на хороший результат».

«ТАМ ВСЕ СОВСЕМ НЕ ТАК, КАК ЭТО СДЕЛАЛ Я»

Стресс не отпускает выпускников и после экзамена. Сначала переживания за свои знания, вариант, который попадется в заветном конверте, а после – тревога за результаты.

На том же ЕГЭ по литературе одна ошибка стоит баллов. Неверный ответ в тесте – увеличивается риск не попасть на «бюджет» в университет мечты. Это касается и других предметов.

«После экзаменов все так же есть волнение. Я посмотрел на то, как «расписывается» мое сочинение. Там все совсем не так, как сделал это я», – рассказал Ярослав.

Светлана сдавала ЕГЭ по русскому языке в одной из школ Владивостока. Рассказывает, что по пути домой вспомнила верный ответ на один из вопросов: «В тестовой части я никак не могла вспомнить одно правило. Озарение снизошло, когда возвращалась с друзьями домой».

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Результаты первых экзаменов станут известны в середине июня, но расслабляться выпускникам некогда. Следующее испытание у них уже сегодня, 8 июня – одиннадцатиклассники сдают базовую и профильную математику.

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