Занятия и встречи с психологами в этом кабинете - обязательная составляющая реабилитации. Фото: Дарья Аббасова

Бьет – значит, не любит. Так стоит перефразировать известное выражение, чтобы именно в таком виде оно укоренилось в людских головах. Увы, еще есть те, кто считает нормальным поднять руку на женщину и ребенка, систематически избивать, калечить здоровье и психику своих близких. В Приморье есть убежище для тех, кто попал в такую ситуацию – центр «Живая надежда». «Комсомольская правда» – Владивосток» посетила дом, где буквально еще живет надежда на безопасное будущее жертв домашнего насилия.

Здесь пытаются начать новую жизнь более десятка женщин и их детей. Особенный для Приморского края проект работает с 2012 года. Правда, деятельность организации началась раньше – еще в девяностые волонтеры занимались проблемой беспризорников.

Для детей организуют мастер-классы. Фото: Дарья Аббасова

Сегодня центр принимает женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В том числе, и жертв домашнего насилия. Нуждающиеся на безвозмездной основе проживают в центре, получают помощь юристов и психологов, учатся строить новую комфортную и безопасную жизнь.

В «Живой надежде» подопечные спрятаны от своих обидчиков. В материале мы не укажем адрес центра, настоящие имена мам и их детей из соображений безопасности, не увидите вы их и на фотографиях – по той же причине.

Женщины и их дети проживают вместе под одной крышей. Фото: Дарья Аббасова

«НРАВИТСЯ С СИНЯКАМИ ХОДИТЬ?»

Евгения с сыновьями оказалась в «Живой надежде» в августе 2025 года. Тогда она вместе с детьми под крылом органов опеки сбежала от мужа. Сегодня ведет размеренный быт, в безопасности воспитывая детей.

«Я пришла получить учебники и тетради, а перед этим меня избил муж, так что синяки были видны. Выхожу – мне звонит опека. Попросили подойти в отдел. Пришла, меня первым делом спросили: “Ну, что, нравится всей в синяках ходить?”. И уже после нас с детьми привезли сюда. Хорошо, что сыновья были у соседки, получилось их забрать оттуда. Их отец был дома – опять пьяный», – рассказывает Евгения.

Далее повествование становится почти детективным. Сотрудники опеки организовали две машины: на одной Евгения поехала за детьми, вторая отвлекала отца.

Пока она делится своим опытом с корреспондентом, по коридору проходит еще одна подопечная центра, Марина. Останавливается, прислушивается к разговору и произносит:

«А у меня все как в фильмах про мафию. Мой муж меня везде ищет. Когда сюда добирались, аж три машины поменяли».

ОНИ НЕ ВЕРНУТСЯ

Даже после побега и развода мужчины не готовы отпустить своих жен, дать им наконец-то задышать полной грудью и начать новую жизнь. Старший сын Евгении болен – у мальчика серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Отец не отдает медицинские документы, а без них возникают трудности с оформлением пенсии по состоянию здоровья ребенка.

Подопечная живет в центре с двумя сыновьями, средний погиб несколько лет назад. Бывшему мужу Евгении дела до этого нет.

«Большую часть родового пособия по рождению Артема (младшего ребенка Евгении – прим. автора) я потратила на памятник сыну на кладбище. А мужу без разницы, хотя погиб и его ребенок тоже».

Иногда на территорию центра пробираются мужчины – пытаются обратно заполучить жену и детей. Вот только разговор с ними короткий – вызов Росгвардии.

Да и родственники не всегда встают на сторону пострадавшей. Однажды бывший муж одной из подопечных привез из другой страны ее маму. Хотел, чтобы та уговорила дочь вернуться, но ничего не вышло.

Посменно готовят для всех еду. Фото: Дарья Аббасова

«ЕМУ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ»

Домашнее насилие не ограничивается ударами кулаков и пинками. Оно всегда идет бок о бок с психологическим давлением, стрессом внутри семьи.

«Когда родился Артем, муж заплатил за первый месяц съема квартиры и больше ничего не сделал. Дальше – я сама. Первый раз он увидел ребенка зимой. Подошел к кроватке, посмотрел на Артема, развернулся и сел смотреть телевизор. Потом напился и ушел. После позвонил и сказал, что ребенок на него не похож. Но ведь я не лист бумаги, а он не ручка, чтобы рисовать», – поделилась Евгения.

Заболевания, измены, алкоголизм. Абьюзеры несут в дом и это, разрушая семью со всех сторон.

Напоследок спрашиваем у Евгении совета для тех, кто еще находится в такой обстановке, подавлен, скрывает синяки за длинными рукавами и не знает куда обратиться.

«Никогда не возвращайтесь к человеку, который хоть раз поднял руку. Ему больше нельзя верить. Как бы он ни клялся, не стоит его слушать. Пообещает больше не пить, не трогать. Пройдет месяц-два и начнется по новой. Это человек такой, его уже не изменить», – говорит пострадавшая.

«БУДЕТ ТРУП – ТОГДА ПРЕДЪЯВИМ»

Занимаются постояльцы рукоделием и в швейном цехе. Фото: Дарья Аббасова

Елена Понасенкова стояла у истоков зарождения «Живой надежды» четверть века назад. Сегодня она – то самое плечо, на которое могут положиться подопечные центра. Да и об абьюзерах за это время она узнала буквально все:

«С жертвами домашнего насилия всегда сложно работать, потому что в большинстве таких семей существует созависимость. Тем более абьюзеры – в подавляющем большинстве трусы. Они делают все, чтобы вернуть жертву. Зачастую у этих людей неплохой достаток, они устраивают настоящие психологические ловушки, уговаривая вернуться».

Кто-то из жертв набирается смелости и обращается в полицию. Евгения рассказывает, что после рождения второго ребенка начались регулярные избиения:

«Писала заявления куда только можно. Сказали разбираться самим в семейных делах. Мол, будет труп – тогда предъявим».

Чаще всего обидчики остаются на свободе. Наказание в таких случаях – скорее исключение из правил.

Напомним, что в России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Уже десятилетие друг за другом следуют публикации, обсуждения и предложения. Но годы идут, соответствующего закона нет, а за дверьми многих квартир по всей России женщины продолжают получать от своих мужей и сожителей удары, гематомы, переломы.

Елена Борисовна уже многие годы занимается этой темой, рассказывает, что общественными организациями вопрос поднимается постоянно:

«Проблемы жертв домашнего насилия должны решаться на уровне государства. Мы на всероссийских конференциях делали совместные обращения. Но это – закоренелая беда, глубоко в людях сидит. Считается, что мужчина – это голова. Но голова нужна же семье для того, чтобы помогать, а не уничтожать ее».

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