Предоставлено «КП – Владивосток»

12 июня 2026 года Владивостокский государственный цирк озарился огнями премьеры. В День России и в честь 25-летия продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» на манеж столицы Приморья вышли артисты легендарного шоу «5 континентов». Это событие, ставшее одним из главных культурных открытий лета, подтвердило статус Владивостока как города с богатой цирковой традицией и взыскательной публикой.

Уже много лет каждое лето «Королевский цирк» заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе приезжает во Владивосток со своими масштабными постановками, неизменно собирая полные залы. Зрители ждали этого возвращения весь год, засыпая официальный сайт просьбами о новых гастролях. И вот, долгожданная премьера состоялась, подарив приморцам незабываемое кругосветное путешествие, не покидая стен цирка.

Предоставлено «КП – Владивосток»

От истоков до триумфа

Примечательно, что история шоу «5 континентов» неразрывно связана именно с Владивостоком. Именно здесь, в далеком 2001 году, зародились первые фрагменты будущего грандиозного проекта. Сегодня это – эталон современного циркового искусства мирового уровня, в котором представлены все жанры под одним куполом. Программа объединила более ста титулованных артистов Российской государственной цирковой компании («Росгосцирк»), чей суммарный багаж наград превышает тридцать международных премий.

С первых же секунд зрителей погружают в атмосферу глобального перформанса. Масштабные многотонные декорации, эксклюзивные костюмы ручной работы, авторская музыка и впечатляющее световое оснащение создают эффект полного присутствия. Каждый номер – это отдельная глава в книге мировых культур, сплетенная из невероятной динамики, грации и мощи.

Предоставлено «КП – Владивосток»

Искусство без границ: калейдоскоп номеров

Публику ждет настоящее разнообразие жанров, поражающее воображение. Воздушные гимнасты парят над манежем на кор-де-воланах, корд-де-парелях и даже в сетке, демонстрируя филигранную ловкость и беспрекословное доверие друг к другу. Акробаты на дорожке, роликах и батуте взрывают зал своей энергетикой, а смелые джигитки восхищают грацией и выносливостью верховой езды.

Предоставлено «КП – Владивосток»

Удивительно точное переплетение идей затрагивает самые глубокие струны души. Нежность воздушного дуэта сменяется динамичными трюками акробатов. Мощь канадских равнин воплощается в аттракционе с бизонами, а сказочное путешествие в глубины океана предстает перед зрителем в номере «Золотые рыбки». Отдельных аплодисментов заслуживает потрясающая работа дрессировщиков в аттракционе со смешанной группой хищников.

Предоставлено «КП – Владивосток»

И, конечно, объединяет шоу в единое динамичное действо искрометный талантливый клоунский дуэт «Долли и Домино». Творческий альянс Заслуженных артистов России Лады и Александра Сарнацких позволяет отвлечься от рутины и посмотреть на мир через призму юмора и добра, вызывая искренние улыбки у детей и взрослых.

Мир животных: от величественных хищников до бизонов

Как и другие постановки Гии Эрадзе, шоу «5 континентов» славится своим уникальным разнообразием представителей фауны на арене.

Предоставлено «КП – Владивосток»

Зрителей ждет встреча с царями зверей: тиграми, пантерами, леопардами и уникальными лиграми. На манеже также выступают благородные лошади и бурые медведи. Но главным бриллиантом программы является единственный в своем роде аттракцион с шестью канадскими бизонами. Эти могучие животные, символизирующие дикую природу, вызывают трепет и восторг, становясь живым воплощением силы и свободы пятого континента.

Предоставлено «КП – Владивосток»

Работа с животными требует абсолютного взаимопонимания и доверия. За каждым прыжком и трюком стоит титанический труд дрессировщиков, которые относятся к своим партнерам с глубочайшим уважением. Артисты-дрессировщики Плотниковы (медведи), Рустам Газзаев (бизоны) и Андрей Широкалов и Наталия Губанова (хищники) являются настоящими звездами арены, чье мастерство вызывает заслуженные овации.

Теплый прием публики и эмоции зала

Атмосфера в зале была наполнена предвкушением еще до начала представления. Сбор гостей начался за час до начала шоу, и уже тогда фойе цирка гудело от ожидания встречи с любимыми артистами. Камерам удалось запечатлеть неподдельные эмоции зрителей: горящие глаза детей, заинтересованные лица взрослых и общее чувство праздника. Антракт стал временем для обмена первыми впечатлениями – зрители делились восторженными отзывами, отмечая безупречную организацию и масштаб действа.

Предоставлено «КП – Владивосток»

Кульминацией вечера стали финальные минуты шоу. Когда финальный номер завершился, публика взорвалась аплодисментами. Зрители стоя приветствовали артистов, скандируя «Браво!».

Создатель шоу, художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», Заслуженный артист России Гия Эрадзе – обладатель множества высших наград, включая самую престижную цирковую награду мира – «Золотого клоуна» Монте-Карло, – вновь доказал, что его имя является синонимом качества и зрелищности.

Предоставлено «КП – Владивосток»

Легендарное шоу Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк» «5 континентов» будет гостить во Владивостокском государственном цирке все лето. Яркие эмоции и невероятные впечатления, полученные на этом представлении, несомненно, раскрасят будни каждого зрителя и оставят след в сердцах жителей и гостей Приморского края.

Приобрести билеты можно на сайте Владивостокского цирка

Реклама. ООО «Королевский цирк» ИНН 6163152667 еrid: 2W5zFH8oY5X

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