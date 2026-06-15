Ветераны с разной историей (Виктор Васильевич – слева, Вячеслав Васильевич – справа). Фото: Дарья АББАСОВА

22 июня исполнится 85 лет с момента нападения нацистской Германии на СССР и начала самой кровопролитной войны в истории нашей страны. В этот день, как и 9 мая, вспоминают о ветеранах и тех, кто пережил Великую Отечественную. Одни попали на фронт в юношестве, другие услышали свист бомб над головами и взрывы в раннем детстве, а кто-то – родился в войну. Об их историях – в материале «КП» – Владивосток».

ВОЙНА НЕ ПОМЕШАЛА ИСПОЛНИТЬ МЕЧТУ

История этого человека – уникальна, ведь 9 мая для него – всегда двойной праздник: День Победы и юбилей. В этом году ветерану исполнилось ровно 100 лет.

На мероприятии в Адмиральском сквере в честь 9 мая Николай Яковлевич был в центре внимания. И награду получил, и концертом насладился, и даже сам исполнил несколько песен и частушек. Не в каждом юноше столько жизненной энергии и позитива.

9 мая Николай Москаленко отметил свое столетие Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

О жизни ветерана рассказала его дочь Тамара Николаевна.

Николай Москаленко родился 9 мая 1926 года в селе Черниговка Приморского края. В ноябре 1943 года его призвали в Красную армию. Ему только исполнилось 17 лет. Задача была опасная и ответственная – сопровождать эшелоны с военной техникой до Москвы. Другие испытания ждали в 1945 году. Николай Москаленко участвовал в боях с милитаристской Японией на торпедных катерах. Воевал на Корейском полуострове.

Еще до войны, в юношеские годы, Николай Яковлевич мечтал сесть за руль машины. Такая, к слову, была в деревне всего одна. Война не помешала исполнить мечту – вплоть до 1987 года ветеран служил начальником автомобильной инспекции Владивостокского гарнизона Тихоокеанского флота.

«ПОМНЮ, КАК ВЫСОКИЙ РЫЖИЙ НЕМЕЦ С БАБУШКИ ВАЛЕНКИ СТАСКИВАЛ»

Виктор Федоров в семь лет стал узником концлагеря Фото: Элина ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Виктор Васильевич Федоров – ленинградец. Трагическим летом 1941-го ему было всего лишь 5 лет. 8 сентября 1941 года кольцо блокады сомкнулось. Вот как он вспоминает те дни: «Эвакуировали нас в 1943-м. Мне тогда было семь лет. Нас посадили в телятники. Оказались мы в Прибалтике, в городе Шяуляй. Там был концлагерь». (Шяуляйское гетто – это место принудительного переселения евреев города Шяуляй в Литве во время оккупации территории страны Германией в период Второй мировой войны. С сентября 1943 года гетто было фактически превращено нацистами в концентрационный лагерь – прим. автора).

Виктор Васильевич рассказывает, что детская память – штука непредсказуемая, воспоминания откладываются выборочно. Но некоторые из них с ветераном даже 80 лет спустя: «Помню, как высокий рыжий немец с бабушки валенки снимал».

В семье говорить о том, что пришлось пережить в военные годы, не было принято: «Молчали – Магадан и Советская Гавань близко. Тогда лучше было сидеть тихо» (В Магаданской области и в Советской Гавани в то время располагались исправительно-трудовые лагеря – прим. автора)

«НОШУ ТЕЛЬНЯШКУ И БУДУ НОСИТЬ, ПОКА НЕ УМРУ»

Вячеслава Васильевича с предыдущем героем связывает не только военное детство, но и совместный профессиональный опыт – в девяностые годы ветераны вместе работали на местном водоканале.

Ветеран родился в 1943 году, и о тех страшных событиях помнит только по рассказам взрослых: «Я про войну очень мало знаю. Мне отец один раз сказал, как он был под Ржевом. Рассказывал, что немцы бомбили так, что даже земля ходуном ходила».

Свою жизнь Вячеслав Васильевич связал с военным делом – он морской пехотинец с 1966 года. «Ношу тельняшку и буду носить, пока не умру», – даже сегодня, будучи на пенсии, говорит ветеран.

Вячеслав Васильевич родился в непростые для всего мира годы, пережил послевоенный период, больше половины жизни отдал флоту, любил и продолжает с гордостью говорить о своем деле.

Прошло уже почти 85 лет, и даже спустя столько времени снова к ним – детям войны, узникам концлагерей, тем, кто родился в грохоте бомбежек, и тем, кто молодыми лежали в окопах – «возвращаются» те огненные годы. Разные поколения – разные судьбы. Но в этот день они снова вспоминают былое. Потому что память живет в сердце. И пока оно бьется – никто не забыт и ничто не забыто.

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