Как День города меняет спрос в центре Владивостока: исследование Билайн Adtech

Изображение от gpointstudio на Magnific

Исследование Билайн Adtech, проведенное на основе активности в день празднования Дня города 5 июля 2025 года, показало: городской праздник заметно усиливает поток людей в центре, повышает интерес к кафе и ресторанам, но не весь этот спрос превращается в покупки.

Анализ охватил территорию в пешей доступности от Центральной площади - главной точки городского события. В этой зоне расположены 173 заведения питания: кафе, рестораны, кофейни, бары и точки быстрого питания.

Анализ проводился с использованием предсказательных математических моделей Билайна. Эти алгоритмы обрабатывают данные по заданным параметрам, в результате чего вычисляются вероятностные значения. Например, для оценки потока перемещения пользователей используется информация по нагрузке на базовые станции оператора. Для определения интереса - категории медиапотребления абонентов. Информация для анализа динамики покупок предоставляется компаниями-партнёрами, в том числе ритейлерами и ОФД. Исследование проводилось только в отношении абонентов Билайна, выразивших согласие на обработку данных.

Главный пик - вечером

День города формирует выраженный вечерний спрос. Самый активный период для заведений питания пришелся на интервал с 18:30 до 22:30. Именно в это время одновременно росли поток людей, интерес к покупке и количество транзакций.

Пик посещаемости был зафиксирован около 20:30-21:00. Позже, в 21:30-22:00, максимума достиг интерес к покупке, то есть выросла аудитория, которая находилась рядом с заведениями питания, но не совершила покупку. Это может быть важно для бизнеса: вечернее окно после основных городских активностей остается перспективным для привлечения гостей.

Ближе к площади - выше эффект

Наиболее заметный эффект праздник дал в ближайшей зоне к Центральной площади. В радиусе 5 минут пешком доходимость до заведений питания выросла на 57,1% по сравнению с периодом до события. Аудитория с признаками интереса к покупке увеличилась на 48,6%. Покупки - на 8,5%.

В более удаленных зонах динамика была умереннее. В 10 минутах пешком от площади доходимость выросла на 18,3%, интерес к покупке - на 15%, покупки - на 12,9%. В 15-минутной зоне рост потока составил около 10%, а покупки практически не увеличились.

Поток вырос сильнее, чем покупки

Один из ключевых выводов исследования: праздник приводит больше людей и формирует высокий интерес, но сам по себе не гарантирует пропорционального роста продаж.

Так, существенная разница между покупками (+8,5%) и притоком (+48,6%) в 5-минутной от площади зоне говорит о наличии нереализованного коммерческого потенциала.

- Для бизнеса это сигнал: к городским событиям стоит готовиться заранее - продумывать специальные предложения, быстрые позиции в меню, понятную навигацию и усиление команды в пиковые часы. Для кафе, ресторанов и точек быстрого питания это возможность не просто оказаться рядом с событием, а действительно монетизировать праздничный трафик, - комментирует Павел Корчагин, руководитель по развитию аналитических продуктов Билайн Adtech.

Средний чек снижается, спрос становится быстрее

В день праздника меняется не только объем спроса, но и его структура. Средний чек снизился во всех зонах.

В ближайшей к площади зоне он уменьшился с 1 378 до 1 046 рублей. В 10-минутной зоне - с 2 154 до 1 035 рублей. В 15-минутной - с 1 301 до 1 062 рублей.

Такая динамика может говорить о смещении спроса в сторону быстрых и доступных форматов: кофе, напитков, перекуса, фаст-фуда и еды навынос.

Что это значит для местного бизнеса

Для кафе, ресторанов, кофеен и точек быстрого питания День города - это возможность привлечь дополнительную аудиторию. Но исследование показывает: важен не только сам рост потока, а способность бизнеса превратить этот поток в покупки.

Самый перспективный период - вечер с 18:30 до 22:30. Самая чувствительная зона - ближайшая к Центральной площади. А самые востребованные форматы в день праздника могут быть связаны с быстрым и понятным потреблением: напитки, перекусы, take-away и специальные предложения для прогулочного трафика.

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