Резкая боль и потеря сознания: восемь пациенток с кровоизлиянием в мозг спасли через прокол в бедре в Приморье

Нейрохирурги применили малотравматичный метод для лечения аневризмы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Конец июня выдался по-настоящему напряженным для специалистов Приморской краевой клинической больницы №1. Всего за 10 дней – с 21 по 30 июня – нейрохирурги Регионального сосудистого центра экстренно прооперировали восемь женщин с разрывом аневризмы головного мозга. Все пациентки поступали в тяжелом состоянии, но благодаря оперативности и современным технологиям врачам удалось сохранить им жизни. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ОПАСНОСТЬ ВНЕЗАПНОГО РАЗРЫВА

Пациенткам от 37 до 73 лет. У всех приступ начинался одинаково: с резкой головной боли, которая сопровождалась нарушением сознания. Ситуация требовала экстренных мер. Часть женщин доставили в краевую больницу напрямую бригадами скорой помощи, остальных в срочном порядке перевели из других медицинских учреждений Находки, Артема и Владивостока.

Аневризма (выпячивание стенки сосуда) коварна тем, что при разрыве кровь попадает в ткани мозга.

«Аневризмы сосудов головного мозга опасны внезапным разрывом. В таких случаях развивается острое кровоизлияние – разновидность геморрагического инсульта, требующая немедленного вмешательства», – рассказал нейрохирург Регионального сосудистого центра Сергей Волков.

ОПЕРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРОКОЛ В БЕДРЕ

Чтобы остановить кровоизлияние и спасти пациенток, приморские врачи применили малотравматичную эндоваскулярную методику. Для доступа к поврежденному сосуду хирургам не требуется проводить открытую операцию на головном мозге.

Врач делает лишь небольшой прокол в бедренной артерии пациентки. Через него под постоянным рентген-контролем специалисты подводят микроинструменты по кровеносной системе прямо к месту разрыва в голове. Затем аневризму выключают из кровотока с помощью специальных микроспиралей, которые устанавливаются изнутри пораженного сосуда.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края, все восемь экстренных операций прошли успешно. Сейчас жизни женщин вне опасности, они получают необходимое лечение и восстанавливаются.

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