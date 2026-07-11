Смартфоны с десятками открытых чатов не защищают от внутренней пустоты. Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

В крупных городах молодежь окружена другими людьми круглосуточно – в транспорте, офисах, кафе, мессенджерах. При этом все чаще представители молодого поколения описывают свое состояние одним словом: одиночество. Социолог Оксана Михайлова и психолог Артур Эльдарион объяснили, почему так происходит и куда молодежь идет за живым общением.

Ежедневный эскапизм

Смартфон с десятками открытых чатов не защищает от внутренней пустоты. По словам Оксаны Михайловой, постоянная включенность в соцсети не гарантирует ощущения близости: проблемное использование цифровых платформ чаще связано с ухудшением психического состояния, чем с устойчивым чувством поддержки. При высокой частоте онлайн-общения молодые люди все равно испытывают нехватку доверительного общения.

Преподающий в дальневосточных вузах Артур Эльдарион уточняет – дело не в количестве социальных сетей.

«Само по себе цифровое пространство является опосредованным и искусственным, что усиливает изоляцию. Становится сложнее встречаться лично, поэтому почти все взаимодействие переходит в онлайн-формат. Такие отношения начинают терять эмоциональную вовлеченность, и несмотря на большое количество сообщений в течение дня, такой формат не заменит настоящей встречи», – говорит Эльдарион.

Молодые люди все равно испытывают нехватку доверительного общения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одиночество в толпе

По данным исследований, около 10% молодых людей хронически чувствуют себя одинокими, а среди студентов одиночество уже описывается как крупная проблема общественного здоровья, рассказала Оксана Михайлова.

Особенно остро одиночество ощущается после окончания учебы. Пока есть университет – есть среда: однокурсники, занятия и расписание, общежитие. Когда эта среда исчезает, пропадает и дружба.

«Меняется социальная роль: люди заканчивают университет, меняется привычное окружение, на работе друзей еще нет, а университетские выстраивают собственные жизненные траектории», – объясняет Эльдарион.

Молодые сотрудники ощущают себя невидимыми и слабо включенными в коллектив. Фото: Shutterstock.

Переход к «взрослой жизни»

Оксана Михайлова добавляет, работа все чаще организована так, что молодые сотрудники ощущают себя невидимыми и слабо включенными в коллективные взаимодействия. Удаленка, частые переезды, нестабильная карьера – все это разрушает повторяющиеся контакты, которые раньше сами по себе рождали близость.

После 20-25 лет дружба перестает формироваться автоматически, и многие оказываются к этому не готовы. По словам Эльдариона, у взрослого человека есть свои позиция, убеждения, мировоззрение – и выстраивание гармоничных отношений с другими, не теряя собственной индивидуальности, требует значительно больших усилий, чем в школе или университете.

Добавляет сложности и накопленный опыт. Когда люди становятся взрослее, они могут становиться более закрытыми из-за прошлых разочарований. Это создает дистанцию и затрудняет новые знакомства.

«Быстрый ритм жизни заставляет нас думать, будто каждый сам по себе. Но это не так. Человеку нужен человек», – говорит психолог.

Когда люди становятся взрослее, они становятся более закрытыми из-за разочарований в прошлом. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Имитация бурной активности

На фоне этого в городах множатся мероприятия: квизы, встречи книжных клубов, вечера знакомств. Туда люди приходят не развлечься, а буквально найти живое общение. Оксана Михайлова объясняет их популярность структурно: такие форматы заново создают ситуацию повторяющегося контакта, которую раньше обеспечивали школьный класс, университетский курс или стабильный рабочий коллектив. Они дают, как говорят психологи, легитимный повод для знакомства.

Можно ли через такие встречи построить настоящую дружбу? По словам психолога, однозначного ответа нет, у всех разные цели. Кто-то приходит за поверхностными связями, кто-то готов вкладываться по-настоящему. Социолог Оксана Михайлова формулирует так: дружба сегодня становится не только спонтанной, но все чаще институционально организованной. Это новая реальность, в которой связи нужно строить осознанно.

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