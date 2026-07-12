Камчатка вошла в состав Приморской области, но управлять ею из Хабаровска было практически невозможно. Фото: Мария МУХАМЕДЬЯНОВА

Кто такой дальневосточник и чем он отличается от сибиряка? Историк Алексей Милежик прочитал открытую лекцию о формировании региональной идентичности: от первых казачьих острогов до советских строек. «Комсомольская правда» – Владивосток» записала главное.

Поморы, которые осваивали Русский Север, стали первыми, кто двинулся в Сибирь. Их уклад – огромные дома под одной крышей, маленькие окна, сруб на столбах – прижился на севере, но не на Дальнем Востоке.

«Если говорить про поморские дома, подобных у нас нет. У нас либо хаты, либо срубы, которые характерны для европейской части России и Сибири. Потому что заселение Дальнего Востока шло иначе, морским путем», – рассказывает Алексей Милежик.

Поморы первыми двинулись осваивать Сибирь, но их след на Дальнем Востоке незаметен. Фото: Мария МУХАМЕДЬЯНОВА

Переселенцы садились на пароходы государственного «Добровольного флота» и отправлялись во Владивосток. Возвращаться можно было только за собственный счет. Государство было заинтересовано в закреплении людей на новом месте.

До 1880-х годов переселенцы шли на Дальний Восток пешком, сухопутным путем через всю Сибирь. Потом появился «Доброфлот», а затем – и Транссиб. Каждая волна переселения приносила своих людей с разными корнями, обычаями и говором. Историк называет три ключевых маршрута: сухопутный, морской и железнодорожный.

«Столыпинские реформы были очень короткими. Когда Столыпин получил смертельное ранение и умер, не было человека, который бы продолжал всячески поддерживать идею переселений. И в 1914-м году все затормозилось», – продолжает рассказ Алексей Милежик.

Следом были Первая мировая, революция, Гражданская война. На Дальнем Востоке последняя шла по особым правилам: здесь воевали не столько из политических убеждений, сколько из отношения к Японии. После Русско-Японской войны 1904–1905 годов оно было однозначно настороженным.

Отдельное понятие «дальневосточник» сложилось, по мнению Алексея, только в XX веке:

«Дальневосточная идентичность сформировалась в 20-м столетии, благодаря советскому периоду, когда люди приезжали сюда на крупные стройки: Байкало-Амурскую магистраль, строительство Комсомольска-на-Амуре, освоение морских промыслов. Вот тогда и появилось ощущение, что дальневосточник – это не сибиряк».

Само слово появилось раньше. Приамурское генерал-губернаторство выделило регион административно – в 1884 году, Дальневосточное наместничество – в 1903-м. Но самоидентичность начала появляться именно в советское время.

Алексей отдельно останавливается на том, как многовековая удаленность от центра сформировала особый менталитет. Государство здесь всегда было далеко, что значит, рассчитывать на него особо не приходилось.

«Сибиряки и дальневосточники не были патерналистски настроены, потому что большую часть своей жизни они формировали сами. Государство только в определенной степени влияло на них. Поэтому большие надежды возлагали только на самих себя», – говорит Алексей Милежик.

Отсюда, по словам историка, и особое отношение к чужим. Сосуществование с коренными народами – нанайцами, нивхами, удэгейцами, с китайскими торговцами, например, на Семёновской площади Владивостока и с корейскими переселенцами воспитало привычку находить общий язык с людьми, не похожими на тебя.

«Дальневосточник легче находит язык с представителями другого народа. Потому что он так привык. Если мы берем территории, где присутствует мононарод с ограниченным столкновением культур, там это ощущается совершенно иначе», – поясняет Милежик.

В 1990-е, когда страна затрещала по швам, на Дальнем Востоке снова заговорили о независимости. Ходил анекдот тех лет: дальневосточники обращаются к Горбачеву с просьбой создать Дальневосточную республику, та тут же объявляет войну Японии, и сдается, рассказывает историк.

И эта шутка – тоже часть местного характера, мироощущения, что здесь, на краю большой страны, все складывается и происходит немного по-другому.

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