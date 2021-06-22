Пандемия «вдохновила» приморцев на активное использование дистанционных сервисов

COVID – 19 выступил катализатором для переосмысления форматов работы, а спустя несколько месяцев после начала карантина стало ясно, что спрос на онлайн-сервисы дальше будет только расти. «КП-Владивосток» выяснила, как приморский бизнес адаптировался к новым условиям работы.

IT-сервисы – ключевая точка развития

Первыми активно осваивать новые технологии стали компании из сферы обслуживания. Например, ПАО «ДЭК» предоставило более 10 дистанционных сервисов, которыми стали пользоваться на 145 тысяч клиентов больше, чем в год до начала пандемии. Количество обращений через «Интернет-приемную» увеличилось в 3 раза, теперь более 2,5 тысяч клиентов ежемесячно получают консультации и справки через данный сервис.

- Многие клиенты в период пандемии впервые решили воспользоваться личным кабинетом через сайт или мобильное приложение ПАО «ДЭК», количество аккаунтов увеличилось почти на 82%. В личном кабинете можно оплатить услуги, передать показания или посмотреть историю платежей и начислений, а благодаря мобильному приложению доступ к этой информации есть всегда и везде, – рассказал первый заместитель исполнительного директора ПАО «ДЭК» Валерий Манаков.

Кроме того, почти в 1,5 раза выросло количество клиентов, выразивших желание получать квитанции на свою электронную почту – 238 519 тысяч клиентов уже оформили подписку на электронную квитанцию на сайте ДЭК. Как отмечают специалисты, посмотреть начисления можно в любой удобный момент с любого электронного устройства.

Поесть и поучиться со Сбером

С началом пандемии Сбербанк выступил с социально значимой инициативой: адаптировал ряд сервисов Экосистемы банка, существовавших на тот момент, под потребности людей, как заболевших COVID-19, так и находящихся на карантине.

- Так, «СберМаркет» – сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любых магазинов, запустил бесконтактную доставку, при этом без наценки на товары. DeliveryClub - популярный сервис доставки готовой еды из ресторанов домой и в офис, также предлагал бесконтактную доставку. Сбербанк и мультимедийный сервис ОККО запустили несколько совместных проектов: раздел «Искусство онлайн» вновь открыл театры, музеи, концертные площадки для публики в период карантина, а в разделе «Наука и образование» был открыт бесплатный доступ к большей части контента Виртуальной школы Сбербанка. Пользователи могли изучать, например, языки и прокачивать свои знания в других сферах, - подчеркнул управляющий Приморским отделением Сбербанка Сергей Радюшкин.

Оплата ЖКХ на дому

Почта России не осталась в стороне от инноваций и оперативно расширила практический функционал мобильного приложения, чтобы люди, которые заказали себе необходимые товары почтой, смогли буквально «в один клик» оформить заявку на доставку посылок на дом. В Приморском крае более 44 тысяч клиентов Почты России используют мобильное приложение, чтобы отследить доставку регистрируемых почтовых отправлений, оформить и оплатить посылки для сдачи без очереди в почтовом отделении или выписать периодические издания. Также, появились нововведения, которые оценили пенсионеры и маломобильные жители Приморья.

- Почтальоны пользуются мобильными почтово-кассовыми терминалами для обслуживания клиентов на дому. С помощью таких мобильных терминалов принимаются платежи за услуги стационарной и сотовой связи, ЖКХ, электроэнергии, налогов, а также оформляется подписка на периодические издания. В подтверждение оплаты клиенту сразу выдается кассовый чек. Почта России обслуживает пенсионеров по графику доставки пенсий или по заявке, направленной в службу клиентской поддержки по телефону 8-800-1-000-000, – поделилась руководитель направления по внешним коммуникациям макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Ольга Колдышева.

Налоговая стала ближе

Для налогоплательщиков ФНС России разработала несколько сервисов, объединив их в одну рубрику. Благодаря этому многие отрасли бизнеса, пострадавшие от пандемии, смогли получить государственную поддержку, а приморцы пользовались услугами онлайн и узнавали об актуальных изменениях в законодательстве в этом направлении. Самым популярным электронным сервисом ФНС стал личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. За 2020 год нарастил около 50 % пользователей Приморского края. С помощью этого сервиса можно оплатить налоги, запросить справки, подать заявления на вычет, получить данные о своих объектах недвижимости или транспортных средствах, подготовить и направить декларацию по форме 3-НДФЛ, обратиться в налоговые органы с любым вопросом в удобное для себя время и многое другое.

Не дать инфекции распространиться

Некоторые специалисты уверены, что в Приморском крае началась третья волна COVID-19, только за последние сутки заболели более ста жителей края. Безусловно, использование цифровых сервисов помогает снизить число контактов в общественных местах, однако личное присутствие в офисе порой необходимо. Потому компании принимают меры, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Для сотрудников припасают маски, возводят дополнительные перегородки и защитные экраны, а также закупают сотни литров дезинфицирующих средств.В самих помещениях установлены рециркуляторы воздуха и дезинфекторы, что помогает сохранить здоровье персонала и клиентов. Также, в офисах появились дистанционные термометры – посетителей с повышенной температурой тела или без масок в офис не пустят.